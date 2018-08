Se electrocutó un docente en un colegio de La Plata

Un docente de la escuela especial N°516 de Melchor Romero, en La Plata, recibió una descarga eléctrica y fue trasladado a un hospital de la zona. Según aseguró el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, el maestro está fuera de peligro.



"Seguimos en esta situación y las autoridades no reaccionan", dijo Baradel en diálogo con C5N. "En lugar de tener una estrategia defensiva, Vidal debería ocuparse", añadió en referencia a la gobernadora bonaerense, la situación de los colegios en Provincia y la muerte de la vicedirectora y un auxiliar días atrás en un colegio de Moreno.



Tras el siniestro, el gremialista añadió que "las escuelas tienen que ser lugares seguros" y afirmó que "hay muchas escuelas que no pueden abrirse".



El docente, de 44 años, según describen compañeros de trabajo, movió un fichero que habría estado en contacto con un cable electrificado y recibió una descarga. El hombre fue asistido por personal de una ambulancia del servicio de emergencia local SAME, y tras constatar que su estado de salud era bueno, los paramédicos decidieron no trasladarlo.



No obstante, el docente, por sus propios medios, al Hospital Italiano de La Plata para atender cuestiones de la ART, según informó el titular de SAME La Plata, Enrique Rifourcat. Rifourcat, en declaraciones citadas por el portal de un diario local, remarcó que el docente no sufrió pérdida de conocimiento, mientras se le practicó un electrocardiograma, el cual arrojó todos los parámetros normales.



El episodio causó inquietud en la comunidad educativa, en medio de una polémica por el estado de los edificios escolares, que se incrementó con la trágica explosión por escape de gas en un colegio de Moreno, que tuvo como saldo la muerte de la vicedirectora y del portero.