El Merval cae 0,8% afectado por aversión al riesgo ante cuestiones locales y externasEl Merval cede un 3,1% afectado por aversión al riesgo ante cuestiones locales y externas

El índice Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) cae 3,1% este lunes a 25.967,8 unidades, afectado por una marcada aversión al riesgo ante cuestiones locales y externas.



Las acciones que más pierden son Grupo Supervielle (-7,9%), Transportadora de Gas del Norte (-6,8%) y Pampa Energía (-6,7%). En tanto, los títulos que más suben son Tenaris (2,45%), Loma Negra (2,2%) y Telecom (1,9%).



La crisis de la moneda turca y una investigación judicial que salpica a políticos y empresarios locales por un supuesto esquema de millonarios sobornos mantiene la atención de los inversores.



"La incertidumbre política y económica reina en el contexto local, mientras que, a nivel global, la tendencia alcista del dólar deja vulnerable a los mercados emergentes. Bajo este panorama ¿Cuándo es recomendable comprar? Creemos que será cuando el mercado esté regalado. ¿Está regalado? No, todavía no", dijo la consultora Delphos.



Entre las acciones que más caen aparecen las de Mirgor (-4,6%); Supervielle (-4,5%) y BYMA (-3,9%). En tanto, entre las que registran subas se encuentran las de Loma Negra (+4,7%); Aluar (+2,8%)



Cabe destacar que pese al contexto negativo, la bolsa porteña revirtió el viernes la caída del 3,5% inicial y terminó con una baja leve del 0,2% hasta las 26.856,15 unidades, producto de la escalada del tipo de cambio. Así, el panel líder acumuló en la semana una caída del 8,1%.



Más allá de la leve baja, las ventas indiscriminadas de operadores desde el exterior en los ADRs no dieron respiro dentro del enrarecido clima hacia los emergentes, y las acciones argentinas en Wall Street se desplomaron hasta el 10,9%.



Los títulos públicos en dólares transitaron el viernes una de las peores jornadas en los últimos tiempos, con derrapes de hasta el 8,5%, en medio de la disparada del riesgo país - tocó máximos en 3 años y medio - y del dólar, tras el avance de la investigación judicial que salpica a políticos y empresarios por supuestos sobornos millonarios, y un verdadero viernes negro en los mercados internacionales.



Es que a la adversidad doméstica, en momentos de una notoria retracción en la marcha de la economía , se sumaron factores externos como la devaluación de monedas emergentes, en medio de un fuerte aumento en la aversión global al riesgo, después de que el presidente de EEUU Donald Trump decidiera duplicaba los aranceles a las importaciones de aluminio y acero provenientes de Turquía.



A raíz de esto, la lira turca registró una fuerte devaluación, cuyo efecto inmediato fue un contagio en casi todas las monedas de emergentes, incluido nuestro país, donde la divisa saltó un 4,1%.



Así fue como los principales bonos en dólares (que cotizan en moneda dura) se desplomaron con fuerza, en sintonía con el salto del riesgo país.



El Discount lideró los descensos con una baja del 8,5%; el Global 2037 cayó un 7,6%; y el Par, un 5,4%, en un contexto donde el riesgo país de Argentina, elaborado por el banco JP.Morgan, superó por primera vez en 3 años y medio los 700 puntos básicos, al trepar casi 11% a 703 unidades.