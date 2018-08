Abram: "Si dejan que esto continúe, confiar en el valor del peso va a ser suicida"

En medio de una nueva escalada del dólar que lo llevó muy por encima de los $ 30, el economista Aldo Abram advirtió que el Banco Central debe salir a ponerle un freno a la devaluación, porque "sin estabilidad monetaria nos vamos a una recesión fenomenal". "Si dejan que esto continúe, confiar en el valor del peso va a ser suicida", remató.



En diálogo con ámbito.com, el director ejecutivo de Libertad y Progreso, consideró que "esto va a seguir hasta donde el BCRA decida que va a seguir. Pero si espera mucho ni siquiera el Central no va a poder decidir". "Lamentablemente ya hemos vivido esto de decir 'no me afecta el dólar'. Y la verdad es que es una utopía, porque a los argentinos sí nos hace afecta. Porque cuando sube el dólar pierde poder adquisitivo el peso, que es con lo que cobramos el sueldo y ahorramos", agregó.



"Cuando el dólar sube, empieza a haber una enorme incertidumbre y una gran percepción del riesgo. La gente empieza a sacarse los pesos de encima, por lo cual el valor sigue bajando, genera que nos asustemos más, y que el precio del dólar siga subiendo, y es el círculo vicioso que nos llevó a un cambio de presidente del Banco Central y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional", insistió Abram. Y añadió: "El BCRA no se puede dar el lujo de que los argentinos tengamos temor".



Para el economista, "sin estabilidad monetaria no tenemos futuro; es imposible hacer nada, si no hay estabilidad, nos vamos a una recesión fenomenal". Pero remarcó que también es necesario recuperar el valor del peso. "Mientras más deje el BCRA que se deprecie el peso, menos confianza se tiene en la moneda. Y eso no solo alimenta otra escalada, sino que si lográs frenarla todos los que perdieron no van a volver a poner dinero en la Argentina", insistió.



"Si dejan que esto continúe, confiar en el valor del peso va a ser suicida", afirmó Abram, quien también aseguró que hay que "olvidarse del 32% de inflación para este año". "Menos de eso es una utopía", concluyó.



Por otro lado, analizó: "Una de las excusas que se usan es que el acuerdo con el Fondo restringió la política monetaria. Si yo fuese presidente del BCRA lo que menos me importaría es el acuerdo con el FMI. Porque si entramos en una nueva crisis cambiaria, de qué sirve tener un acuerdo. Se va a profundizar la recesión, no vamos a poder acceder al crédito para cubrir el déficit".



Respecto a si las causas de la fuerte devaluación son locales o una "tormenta" proveniente desde el exterior, Abram consideró que "hay distintos niveles". "De fondo el problema claramente es el déficit fiscal. Por mantener alto el gasto no hicimos las cosas que debíamos hacer, y por eso ahora cualquier temblor en el piso hace tambalear feo nuestro castillo de naipes", consideró. Para luego aclarar: "Hay turbulencia en el mundo, pero no es verdad que se esté descalabrando".