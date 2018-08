FMI celebró plan para reducir el stock de Lebac: "Removerá una importante fuente de vulnerabilidad"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo hoy que apoya el plan del Banco Central de reducir el stock de letras Lebac y que es consistente con el acuerdo alcanzado entre ambas partes por una línea de crédito Stand By por u$s 50.000 millones.



El BCRA anunció que aumentó la tasa de política monetaria a un 45 por ciento anual desde el 40% previo y anunció que ofrecerá en cada licitación de letras Lebac un monto menor al que vence y que sólo podrá ser suscrito por entidades no bancarias.



"La implementación de este plan debería remover una importante fuente de vulnerabilidad y también contribuirá a un marco más efectivo de política monetaria", dijo el vocero del Fondo, Gerry Rice, en un comunicado.



Por otro lado, el ministerio de Hacienda dijo que instruyó al BCRA a discontinuar las ventas de dólares diarias, dada su posición de liquidez en pesos.