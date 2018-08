Realizan allanamientos en el edificio donde vive Cristina de Kirchner

Efectivos de la Policía Federal realizaban allanamientos en departamentos del edificio en el que vive la expresidenta Cristina de Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta, y su defensa denunció una maniobra de "amedrentamiento".



El operativo se produjo tras la presentación de la senadora en los Tribunales de Comodoro Py por la causa de los cuadernos de las coimas y mientras sigue pendiente en el Senado la autorización para que el juez federal Claudio Bonadio allane las propiedades de la exmandataria.



A las 18:50 una docena de efectivos de la Federal ingresaron en el edificio de la calle Juncal para allanar departamentos del primer y cuarto piso pero no el de la ex mandataria, aunque aún se desconocían los motivos y el Juzgado interviniente.



El abogado de la ex mandataria, Gregorio Dalbón, llegó al lugar tras enterarse de los operativos a través de los medios y, entendiendo en un principio que el allanamiento estaba dirigido al domicilio de su clienta, adelantó que iba a realizar una denuncia en la comisaría porque se trataba de un acto "ilegal" siendo ella senadora nacional.



"Se acaba de armar un gran circo, porque están allanando el primer y cuarto piso, que no pertenecen a Cristina", precisó poco después el letrado ante la prensa y luego de contactarse con el jefe del operativo.



Además, Dalbón consideró que el operativo "es violencia pura" y que "quieren amedrentar" a la ex mandataria nacional para "tapar realmente lo que está pasando en el país".



"Como los servicios la investigan en el Instituto Patria, quizás también la investiguen acá. Yo voy a tomar fotos de todos los autos", cuestionó. Y agregó: "Esto ya no es arbitrariedad, sino que es ilegal.



Ningún domicilio de la senadora Cristina Kirchner puede ser allanado sin permiso del Congreso de la Nación"