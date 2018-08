Caputo II: "Hoy lo más importante es garantizar la estabilidad"

El titular del Banco Central, Luis Caputo explicó las causas de la suba del dólar y la lucha contra la inflación. Las altas tasas de interés. El tema de los cuadernos-gate a su juicio entre otros factores impactó en la suba del riesgo país.



P.: ¿Cómo está estimando el traspaso a precios?



L.C.: Ha sido suficiente para que hayamos subido tasas. Es importante lograr estabilidad cambiaria porque lo que nos importa es cuidar la inflación y es por lo tanto es importante que el mercado de cambios se normalice. Mayo y junio tuvo un impacto fuerte en precios.



P.: ¿Cómo ve la situación internacional y porque afecta más a la Argentina?



L.C.: La situación internacional es algo que debemos mirar y si tenemos un shock eterno no lo podemos ignorar. Lo que no podemos evitar son los shocks externos, pero sí debemos evitar los propios. Nos afecta más a nosotros porque si bien ahora se está corrigiendo fuertemente el déficit de cuenta corriente este es uno de los factores pues junto con Turquía es un país con un déficit de cuenta corriente también alto. También Argentina amplifica los movimientos. Pero debo remarcar que los flujos comerciales se están corrigiendo, ya ocurrió en junio. Agosto mostrará números buenos y en septiembre los flujos comerciales van a sorprender. Hoy no se ve un mercado de cambios con mucha demanda de dólares. Los minoristas están comprando menos dólares que antes de la crisis, estamos en niveles más bajo que en la pre crisis.



P.: ¿Porque está subiendo el riesgo país?



L.C.: El riesgo país subió por un par de razones. Porque esta crisis algunos la relacionaron con la vuelta de la ex presidenta Cristina de Kirchner, entonces si bien dicen que los capitales no tienen memoria, algo tienen. Se acuerdan perfectamente que Cristina fue la persona que nos dejó con un déficit de 5,5%, sin instituciones, con un Banco Central descapitalizado, en fin, con todo lo que ya sabemos. Entonces si aumenta la percepción de que esto pueda ocurrir naturalmente hay una corrección en el riesgo país. El cimbronazo cambiario pareció aumentar las posibilidades de que Cristina volviera.



P.: Pero volvió a subir la semana pasada...



L.C.: Luego apareció el tema de los cuadernos que por un lado neutraliza lo anterior pero el mercado lo relacionó con el Lava Jato en Brasil y con el impacto que tuvo en la economía. Y, no es el mismo caso, porque esta causa judicial afectó al gobierno que estaba. Honestamente como argentino (el tema de los cuadernos) es lo mejor que nos puede estar pasando. A mediano y largo plazo es algo que no creo que haya algún argentino que no le parezca bueno lo que ocurre. Es un cambio que no se vio nunca. Entiendo que algunos con la mirada de corto plazo estén pensando en cómo va a impactar en el nivel de actividad. Otro factor es que dentro del programa con el FMI los 3.500 millones de dólares que se suponía que la Tesorería debería cancelarnos trimestralmente muchos lo interpretaron como una meta que el Tesoro debe cumplir. Es decir, al programa financiero que es bastante tranquilo porque son 7.500 millones de dólares para el 2019 le agregan estos 15.000 mil millones. Estas medidas que hoy tomamos clarifican el programa financiero. Por un lado, remueve este fantasma de que el Tesoro va a necesitar 15.000 millones de dólares más para cancelar Letras al BCRA y además le genera una fuente de financiamiento adicional al Tesoro que son los pesos que antes estaban en las Lebacs que eventualmente podrán financiar al Tesoro.



P.: ¿El programa de saneamiento del balance del Banco Central queda para otra instancia?



L.C.: Si se puede sí y si no, no. Es un objetivo no una meta.



P.: ¿Las medidas del Banco Central para que sirven?



L.C.: Lo que hemos hecho hoy es espectacular. Desde todo punto de vista. Es buenísmo para el Tesoro, para el funcionamiento del sistema financiero, porque reordenar la economía. Para el Central porque nos ordena la política monetaria, nos hace más efectivo la política monetaria para controlar la inflación, tema en que estamos en deuda, porque la realidad la política no fue muy efectiva porque era difícil, esto lo hace más potente. Es algo mejor para el país. Esta medida ataca el corazón del problema. Porque estas medidas sirven para controlar mejor la inflación y tener una política monetaria más efectiva y tener una economía más ordenada.



P.: ¿Cuál será el mecanismo de intervención del BCRA?



L.C.: Será a través de subastas y se informará públicamente. Es un sistema transparente, previsible. Este martes ya anunciamos que habrá una subasta y el mercado ya lo sabe.



P.: ¿Qué pasará con la tasa de interés?



L.C.: Hoy lo más importante es garantizar la estabilidad. Nada le va a cambiar si el BCRA si tiene la tasa en 45% o 50% lo más importante para que una pyme tenga financiamiento es que tengamos estabilidad. Si no garantizamos estabilidad no importa la tasa, a las pymes no le van a prestar. Si no hacemos la cosa bien los bancos no van a prestar.