Coninagro, sobre anuncio de Hacienda: "Va a traer incertidumbre en las economías regionales"

La decisión del Gobierno de ponerle un freno de seis meses a la baja de retenciones a la exportación de aceites y harinas derivados de la soja, no sólo no fue bien recibida por los productores agropecuarios, sino que además, los tomó por sorpresa. A primera hora de la mañana, fue el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, quien levantó el teléfono para notificar a Carlos Iannizzotto, titular Coninagro, de la medida.



Pese a que los hombres de campo aseguran mantener un diálogo fluido con el Gobierno a través de la Mesa de Competitividad, el tema no había sido abordado.



"Esto va a traer incertidumbre en las economías regionales", afirmó Iannizzotto, en diálogo con ámbito.com durante la presentación del "Semáforo" que elabora la entidad sobre la situación del sector.



Vale recordar que el Gobierno anunció hoy tres medidas en busca de generar un ahorro de más de $ 65.000 millones en lo que queda de este año y el próximo: suspensión de la baja de retenciones para aceites y harinas de soja, eliminación del Fondo Federal Solidario, y reducción de los pagos en concepto de reintegros a la exportación.



Periodista: ¿Cómo está el sector según el último "Semáforo"?



Carlos Iannizzotto: De acuerdo a nuestros estudios las economías regionales en vez de mejorar han profundizado su situación de crisis, tanto por el mercado interno, los precios, la producción, los costos, y fundamentalmente por la imposibilidad de ser competitivos en el mercado externo. Las economías regionales no son commodities, y esto implica que todos los aumentos tarifarios impactan directamente. Ahora bien, hay un retraso muy grande y si bien el dólar lo que está haciendo es recuperar el retraso y acompañar el proceso inflacionario, no agrega competitividad, porque hay muchos otros factores que también inciden.



P.: ¿Y cómo cree que impactará el anuncio de la cartera de Hacienda en los productores agropecuarios y economías regionales?



C. I.: El anuncio tiene un mensaje y es calmar a los mercados, pero a su vez trae muchísima intranquilidad en la parte productiva e industrial, no trae previsibilidad y confunde. Más allá de las retenciones en aceites y harinas, el problema es la incertidumbre que trae a futuro. Este decreto ha sido inconsulto, ese es el primer punto. En segundo lugar, el contenido no es apostar a un perfil exportador, es un recorte de gastos que afecta al sector productivo, al sector de las economías regionales que puede traer sobrestock, puede incidir en el precio que se paga al productor y eso a su vez impactar en el empleo. Nosotros creemos que debe haber otro espíritu, que impulse más el crecimiento, la producción, y la exportación. Todas estas dudas e incertidumbre se van a trasladar a los mercados, así que si el objetivo del Gobierno era llevarles tranquilidad, me parece que no se va a cumplir.



P.: Usted afirma que no fueron consultados, ¿cómo sigue ahora el diálogo con el Gobierno?



C. I.: Le pedí al ministro que me entregue el listado de los reintegros que se han suspendido, para saber cuáles situaciones se pueden rever. Ellos argumentan las medidas en el aumento del dólar, pero eso no está prefijado en una política de largo alcance. La pregunta que nos hacemos es "¿Este dólar aumenta porque el Gobierno quiere o porque el mercado va viendo variantes y tomando medidas que sorprenden al Gobierno y contra eso realizan contraofensivas?". Quedamos en conversar, en sacar números, pero todo eso ya lo venimos haciendo en la Mesa de Competitividad, y luego surgen estos anuncios que no son consultados, entonces hay una contradicción entre el método y el resultado. El ministro Etchevehere me aseguró que el tema fue consultado con las provincias, habrá que ver qué le prometieron, porque lo cierto es que se les está quitando recursos. El mensaje que vemos no es a favor de la producción, sino de una administración cumpliendo con ciertas metas, pero creo que se equivoca, porque la recaudación va a ser mucho menor y entonces entraremos en un círculo vicioso.



P.: ¿Qué medidas debe adoptar el Gobierno para favorecer al sector agroindustrial



C. I.: Hoy es fundamental apostar urgente a un dólar libre que tome un valor competitivo y bajar las tasas de interés.





• Avanza la organización del Congreso Internacional de Cooperativismo del Agro



El próximo 11 de septiembre, Coninagro llevará a cabo una cumbre internacional de cooperativistas del agro en la Bolsa de Cereales. El programa prevé mostrar casos exitosos de cooperativismo local, y se espera que asistan más de 500 personas al evento.



La entidad espera además poder anunciar en ese marco el proyecto de ley de economías regionales, que viene elaborando junto a productores de todo el país. Ya confirmaron su presencia los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Salta, Juan Manuel Urtubey.