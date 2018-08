Bossio: "El Gobierno profundiza el ajuste a costa de las provincias"

El diputado y líder del bloque Justicialista, Diego Bossio, criticó este martes las medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno, a través de tres decretos y se mostró "muy preocupado" por el impacto negativo de las mismas.



"La situación es alarmante. El Gobierno profundiza el ajuste a costa de las provincias, la industria nacional y el desarrollo humano y económico de todos los argentinos", dijo el dirigente bonaerense.



Los decretos en cuestión incluyen una suspensión de la baja de las retenciones para aceites y harinas de soja, la eliminación del Fondo Federal Solidario (FFS) y la reducción de los pagos en concepto de reintegros a la exportación.



"Es un ataque al corazón del federalismo. Van a multiplicar el desempleo y la pobreza", dijo también Bossio.



"El Gobierno sigue tomando medidas unilaterales que afectan a las provincias, a los municipios y a las economías regionales. Estas decisiones empeoran más la situación, claramente no es el camino", manifestó el legislador nacional.



Cabe considerar que, el FFS se utiliza para el mejoramiento de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos y rurales, abonando el circuito virtuoso de generación de empleo.



"Cortan las asignaciones familiares a los trabajadores, desincentivan la generación de valor agregado, las pymes están ahorcadas, los salarios pierden poder adquisitivo y la inflación supera el 100% en lo que va de la actual gestión", agregó.



A lo anterior, sumó su preocupación por lo que está ocurriendo en materia cambiaria y el impacto que va a tener en los precios. "Pensar que no pasa nada habla de un desconocimiento de la dinámica económica y de lo que están sufriendo los argentinos que todos los días ven como sus ingresos pierden por goleada", continuó.



"Esto no se resuelve profundizando la grieta. Hay que cambiar el rumbo y tomar muchas medidas para que Argentina pueda crecer y generar confianza, atraer inversiones y crear empleo", concluyó Bossio.