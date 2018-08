El BCRA juega fuerte: vendió u$s 551 millones en dos subastas y el dólar modera alza a $ 30,59

Tras la licitación de Lebac del último martes que dejó un efecto expansivo de $ 130.000 millones, el Banco Central sale a jugar fuerte en el mercado cambiario con una doble subasta por un total de u$s 551 millones. En ese marco, el dólar reacciona y recorta suba: avanza este miércoles 17 centavos a $ 30,59 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



La intervención de la autoridad monetaria hace que en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa recorte la escalada y opere a $ 29,80, 19 centavos más que en la jornada previa (llegó a alcanzar un máximo histórico intradirario de $ 30,40).



En la rueda, el Banco Central llevó a cabo dos subastas: la primera a media mañana por u$s 303 millones, de los u$s 800 millones ofrecidos, con un precio promedio de corte que se ubicó en $ 30,03, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 29.80; y la segunda al mediodía por u$s 248 millones de u$s 500 ofrecidos. El precio promedio de corte se ubicó en $ 29,81, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 29,65.



En la plaza informal el blue opera estable a $ 30,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" bajó ayer 31 centavos a $ 29,90.



El mercado está pendiente también de la licitación de Letes que llevará a cabo hoy y mañana el Ministerio de Hacienda con el objetivo de absorver los pesos de inversores que no renovaron Lebac en el megavencimiento de ayer. Los instrumentos a licitar incluyen Letras del Tesoro en pesos a un plazo de 105 días capitalizable mensualmente a la tasa nominal mensual de 3% (30-noviembre-2018), y Letes a un plazo de 224 días capitalizables mensualmente a la tasa nominal mensual de 2,85% (29-marzo-2019).



La recepción de ofertas comenzará hoy a las 10, finalizará a las 15 de mañana y será efectuada de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución del Ministerio de Finanzas Nº 162-E/2017.



En ese contexto, para la consultora Delphos Investment, el resultado de la licitación de Letes en pesos será clave para medir el éxito del plan de desarme de Lebacs que se propuso el Gobierno. Asimismo, sostuvo que de los $ 133.201 millones de vencimientos de Lebac de entidades no bancarias que no se renovaron ayer, una parte podría volcarse a estos instrumentos.



Sin embargo, destacó que la demanda pondrá en evidencia la confianza de los privados en el Gobierno, dado que los minoristas optarán principalmente entre financiar al Tesoro o virar a dólares".



"En el caso de suscribir Letes en pesos, el horizonte de inversión sería mayor y la liquidez, por el momento, menor. En ese sentido, habrá que ver si los FCI (Fondos comunes de Inversión) encuentran en estos títulos un sustituto a las Lebac, dadas las condiciones actuales", agregó.



Por los resultados de la subasta de divisas norteamericanas por parte del Banco Central, el dólar se recuperó ayer en la última parte de la rueda, tras caer por debajo de los $ 30 en el inicio, y terminó la jornada con un retroceso de sólo 30 centavos a $ 30,42.



En el segmento mayorista la divisa descendió 31 centavos y medio a $ 29,61, en una rueda en la que el Banco Central adjudicó u$s 200 millones, de los u$s 500 millones ofertados, mediante una licitación, un día después de una nueva turbulencia cambiaria que arrastró al peso a su mínimo histórico.



En este marco, el precio promedio de las ventas se ubicó en $ 29,4031 por dólar y el mínimo en $ 29,37. Se adjudicaron menos dólares "ya que la demanda a precio de mercado fue menor a la esperada", sostuvo la entidad en un comunicado.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron el lunes u$s 253 millones hasta los u$s 56.621 millones.



• Dólar en el mundo



El dólar subía el miércoles, incluso a su mayor nivel en más de un año, debido a que la crisis de la lira turca continuaba pesando sobre los mercados emergentes y alimentando la demanda de la divisa estadounidense como refugio ante la turbulencia.



En ese sentido, las señales de que la economía estadounidense sigue robusta de cara a una esperada alza en las tasas referenciales de la Reserva Federal el próximo mes ayudan al desempeño del dólar en comparación con otras monedas recientemente.



El desplome de la lira deterioró al euro por la exposición de los bancos europeos a la crisis turca y desvío la demanda a monedas como el dólar, el franco suizo y el yen japonés.



En tanto, el índice dólar, que compara a la moneda estadounidense contra una canasta de seis divisas de peso mundial, subió por encima de 96,9 por primera vez desde fines de junio 2017.



La lira lleva perdido más de un 40% de su valor contra el dólar en lo que va del año, golpeada por las preocupaciones ante los llamados del presidente Tayyip Erdogan a menores tasas de interés y sus tensos vínculos con Estados Unidos.



Asimismo, en la región, el peso mexicano se depreciaba este miércoles frente al dólar un 1,8%, el real brasilero 1,1% y el peso chileno 0,2%.