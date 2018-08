Desperfecto en una caldera generó pánico en escuela de Vicente López

Un desperfecto eléctrico en una caldera puso en peligro la vida de alumnos y docentes en una escuela. Esta vez se dio en el colegio Nº6 del partido bonaerense de Vicente López, cuando una falla en un motor de una caldera ubicada en el subsuelo del establecimiento generó una densa columna de humo por los pasillos del colegio.



Al advertir el olor a quemado, las autoridades cortaron el suministro de gas y luz, pero cinco alumnos de primer año fueron hospitalizados con náuseas y mareos por el fuerte olor que causó el incidente. "El examen físico con resultados normales, asi mismo se realizaron exámenes de laboratorio de rutina cuyos resultados no mostraron patologías", explicaron desde el Consejo escolar. Desde el Municipio aclararon que no hubo escape de gas, ni explosión.



Desde Suteba Vicente López emitieron un comunicado donde afirmaron que "lo que ocurrió en la EESN° 6 podría haber sido mucho más grave. Sin embargo, frente a la realidad en la que se encuentran nuestras escuelas no fue un hecho aislado ni un evento que deba minimizarse ni relativizarse".



El gremio advirtió que "es una clara muestra de la improvisación y falta de mantenimiento en las obras edilicias que ponen en peligro la seguridad y la vida de nuestros alumnos y trabajadores docentes y no docentes. Por lo tanto, hacemos responsables a las autoridades educativas y al Consejo Escolar del distrito de Vicente López por todo lo que pudo y pudiese ocurrir en cada una de las escuelas".



El siniestro se dio tras la seguidilla de accidentes en escuelas públicas bonaerenses, el más grave de ellos, en la escuela 49 de Moreno, donde una explosión causó la muerte de la vicedirectora y un auxiliar. En La Plata, en tanto, un docente se electrocutó y debió ser hospitalizado.