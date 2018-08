Lifschitz, sobre la causa por coimas: "Muestra la peor cara de nuestra Argentina"

Informe de Cecilia Camarano.-





El gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, fue uno de los primeros oradores del Precoloquio de IDEA que se lleva a cabo en la ciudad de Rosario, y ante la tribuna de empresarios que lo escuchaba celebró que la Justicia avance en la causa por presuntas coimas en la obra pública.



"Hoy vivimos, no sorprendidos, porque creo que todos sabíamos que lo que hoy se está descubriendo a través del accionar de la Justicia existía. Nadie de los que está aquí puede decir que no sabía. Pero verlo muestra la peor cara de nuestra Argentina", dijo Lifschitz. Y agregó: "Ese proceso de corrupción desenfrenada que tuvo tantos cómplices representó la pérdida de oportunidades para millones de argentinos que no las van a recuperar más".