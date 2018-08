Merlo: cruces entre el peronismo y Cambiemos por fondos para las escuelas

El senador provincial Gustavo Soos salió al cruce de los dichos de la senadora bonaerense de Cambiemos, Aldana Ahumada y sostuvo que: "Parece desconocer los procedimientos que ellos mismos impusieron".



"Quieren sacarse culpas hablando mal de intendentes peronistas y eso es de la vieja política", dijo Soos en referencia a los dichos de Ahumada quien cargó contra el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, luego de que este anunciara colaboración municipal para palear la difícil situación en infraestructura escolar de algunas escuelas del distrito.



En este sentido el senador aseguró que: "Para su ejecución, el fondo educativo requiere a partir de este año de la aprobación de la DGCy E de la Provincia de Buenos Aires y esa aprobación llego recién hace 15 días. Por ello el Intendente otorgo un subsidio por fuera de dicho procedimiento burocrático para ayudar en la emergencia". "Sería bueno que la senadora agilizara la firma de las actas de acuerdo con los municipios y se interiorice de la problemática", agregó.



"Hasta el año pasado el fondo educativo se podía aplicar en un 100 % en educación no formal, de hecho en Merlo se utilizó de esa manera al igual que en la mayoría de los Municipios sin importar el color político de los mismos, dándole un fuerte impulso a plataformas educativas, culturales y deportivas que contuvieron a miles de chicos dentro de los clubes y Centros de Desarrollo Infantil, durante todo el año", sostuvo Soos respecto del destino de los fondos en 2017.



Y aclaró que, "a partir de 2018, el 50 % de dicho fondo debe aplicarse a educación formal y todo gasto se debe hacer en coordinación y con aprobación del gobierno Provincial.



En este sentido el legislador bonaerense calificó de oportunistas los dichos de Ahumada, "no conoce los procedimientos administrativos que impusieron desde su propio espacio político".



Asimismo, recalcó que, "Ahora ante una desgracia de semejante magnitud como la ocurrida en la escuela 49 de Moreno, quiere deslindar culpas". Por último, el dirigente de Merlo enfatizó que este tipo de cuestiones no deben politizarse: la educación y la seguridad de nuestros chicos, trabajadores y maestros son cosas que no tienen partido ni color político y nos debe encontrar a todos haciendo nuestro mejor esfuerzo".