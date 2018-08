Daniel Artana: "Es necesario modificar el acuerdo con el FMI"

En el marco del Precoloquio de IDEA que se lleva a cabo en la ciudad de Rosario el economista Daniel Artana se refirió a las últimas medidas adoptadas por el Gobierno con el objetivo de frenar la escalada del dólar y aseguró que "es necesario modificar" el acuerdo con el FMI. Asimismo, consideró que Mauricio Macri debería preocuparse por "bajar el riesgo país" antes que "poner énfasis en bajar el dólar".



El economista en jefe de la consultora FIEL aseguró que "lo que está pasando en Argentina no es difícil de explicar". En ese sentido, Artana comentó que "las cifras indicaban que liderábamos en atraso cambiario, desvío de cuenta corriente, deuda de corto plazo y déficit en la cuenta externa". Por lo pronto, el economista consideró que nuestro país "necesita seguir financiándose este año y los próximos años".



Respecto a la suba del riesgo país registrada en los últimos días, el especialista anticipó que "a estos niveles es muy difícil para el sector privado y las provincias conseguir financiamiento". Por eso mismo, Artana consideró que el presidente Mauricio Macri "no tiene que poner énfasis en bajar el dólar, sino en bajar el riesgo" a lo que agregó que en este contexto "es necesario modificar" el acuerdo con el FMI.



Durante su presentación Artana dejó una reflexión de cara a lo que se viene pero poniendo el acento en el pasado: "Como tantas veces en la historia argentina nos hemos endeudado por no hacer lo que hay que hacer. Algunas veces hay que morderse los dientes y ser más eficientes y no buscar un acuerdo fácil".



"Muchas veces uno en la vida no elige lo que quiere sino el mal menor, y creo que en este momento debemos elegir el mal menor", resumió el economista al participar junto al director de Isonomía Consultores, Juan Germano, en el Precoloquio organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).



Sobre el futuro de la economía en el corto plazo Artana consideró que "este año la economía caería un 1% en promedio" al tiempo que anticipó que la inflación "si tenemos suerte" va a rondar entre el 32% y el 33%.



Ante este panorama, el ejecutivo de FIEL sostuvo que una mejora en el contexto económico depende de dos cuestiones: "Que el tiempo acompañe, que la cosecha se normalice y que podamos normalizar el acceso al crédito del país como un todo". Por lo pronto, el economista sostuvo que "si logramos eso esta va a tener una recesión relativamente suave, aunque no sea un buen año".