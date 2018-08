Massismo criticó subas en transporte: "Están destruyendo a la clase media y aniquilando a los pobres"

Ante los aumentos en las tarifas del transporte público, referentes del Frente Renovador criticaron este miércoles la medida escalonada llevada a cabo por el Ministerio de Transporte y sostuvieron que se está "destruyendo a la clase media y aniquilando a los pobres".



En tal sentido, la diputada nacional y presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Marcela Passo, declaró: "Es imposible generar confianza cuando se cambian las reglas de juego todo el tiempo. No se puede construir futuro cuando hay aumentos todos los días".



"El transporte es fundamental para sostener el trabajo de los argentinos que ponen el hombro todos los días. Están destruyendo a la clase media y aniquilando los pobres", sentenció.



En tanto, Matías Tombolini, titular del Consejo Económico y Social de la Ciudad y miembro del equipo económico del Frente Renovador, expresó: "El impacto es muy fuerte y afecta también al consumo, que está congelado".



"En términos de subsidios volvimos a fin del 2016, pero no se puede llegar a fin de mes. Este gobierno vino con una receta, hicimos todo eso y tenemos más deuda. Tienen que empezar a mostrar resultados. En lugar de privilegiar a la gente que vive de un sueldo, el Gobierno sigue beneficiando a los bancos, las mineras y el campo, que hasta ahora no invirtieron casi nada en el país".



En lo que va del 2018, el transporte público aumentó -en promedio- un 77%, para los servicios en Capital Federal y Gran Buenos Aires.