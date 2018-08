Senadores exigieron que responsables de Facebook y Twitter concurran al Senado

Senadores que participaron este miércoles de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión exigieron a los titulares de Facebook y Twitter en Argentina que concurran a la Cámara alta para debatir los alcances de la regulación de contenidos en redes sociales.



El senador nacional Alfredo Luenzo y su par, Pedro Guastavino, titulares de las comisiones, invitaron a los responsables en Argentina de Facebook, Twitter y Google a concurrir para referirse a sus políticas de privacidad y protección de datos personales, a partir del proyecto de ley presentado por el senador Miguel Ángel Pichetto sobre usurpación de identidad, situación en la que se vio afectado, pero las tres empresas se excusaron de asistir.



"Si Facebook y Twitter no acceden a venir al senado a dar explicaciones acerca de la protección de datos, los podemos traer por la fuerza pública", así se expresó el senador Miguel Pichetto, en el marco de la Plenaria de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.



Al respecto, Luenzo manifestó que "las redes son una excelente oportunidad de un estilo de comunicación moderna, extraordinario desde el punto de vista de cómo podemos comunicar e interactuar. Pongo en valor la tecnología pero creo que hay que empezar a regular su uso. En esto estamos trabajando. Hay que capitalizar la tecnología pero hay que ser más responsables".



"Hay que trabajar en la regulación de las redes sociales. Así como un diario tiene un editor responsable, las redes deben tener uno, para que el contenido que circule tenga un responsable. La sustitución de identidad es una parte de la regulación, pero no la única. La libertad de expresión la cuidamos si hay límites. La libertad tiene límites. No podemos decir cualquier cosa, es una libertad mal entendida y le hace mal a la democracia. Hay fronteras para no dañar al otro. Y esto es lo que le falta a las redes sociales, límites", continuó Luenzo.



"Aliento las redes sociales pero tenemos que hacernos cargo cuando escribimos algo, con nombre y apellido. No se puede decir cualquier cosa y nadie es responsable. El disparador fue usurpación de identidad a partir de un hecho que ha sufrido el senador Pichetto, pero nos da la oportunidad de trabajar el tema y avanzar en un marco de regulación", expresó.



Tanto el senador Pichetto, como el senador Mario Pais, propusieron volver a citar a Facebook, Google y Twitter, que no han venido a la convocatoria. "Hay que volverlos a citar amigablemente, bajo apercibimiento, dejarles saber que si no vinieran o se negaran vamos a hacer una presentación en sede judicial, a fin de que sea la fuerza pública la que los traiga al Senado", aseguró Pichetto.



Luenzo agregó que "no se pueden escudar en que son compañías globales y, en caso de Twitter, como nos lo hizo saber, marcan sus políticas desde Irlanda. Si bien hay que encontrar una regulación a nivel global, también los países tienen que ser responsables de lo que está ocurriendo, y Argentina tiene que marcar una iniciativa y puede ponerlo en debate".