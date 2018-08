Exministros de Defensa respaldaron reforma en la doctrina de las FFAA

Luego de la decisión del Gobierno de reformar el Sistema de Defensa Nacional, exministros de la cartera respaldaron la medida al considerar que se trata de un "paso positivo".



Durante un debate organizado por la Universidad del CEMA (UCEMA) Horacio Jaunarena, tres veces Ministro de Defensa de la Nación y Ricardo López Murphy, también extitular de la cartera indicaron que "Argentina perdió el control de sus espacios territoriales soberano" por lo que "no tiene que haber prejuicios ideológicos ni infantilismos económicos" para llevar a cabo la modificación del decreto 727/2006.



Vale recordar que en julio pasado Mauricio Macri anunció la reforma del Sistema de Defensa Nacional con el objetivo de asignarle a las Fuerzas Armadas un nuevo rol para que "colaboren" en la seguridad interior. De esta manera, el Presidente habilitó la intervención de los militares en un área que desde el retorno de la democracia les estaba vedada.



Por lo pronto, Jaunarena, subrayó que la distinción entre seguridad y defensa "como compartimiento estancos ya no existe en ningún lugar del mundo" por lo que "esa frontera es difusa, tenemos que asumirlo y solucionarlo". En ese sentido, el otrora titular de la cartera de Defensa señaló que "Argentina perdió el control de sus espacios territoriales soberanos" por lo que "no controla sus espacios aéreos".



Entre las causa de esta situación, Jaunarena destacó que nuestro país "no tiene ni aviones ni radares, no controla su espacio marítimo por falta de recursos y tampoco controla su espacio terrestre". "La decisión de enviar a las Fuerzas Armadas es correcta pero insuficiente ya que hay que brindarles la cobertura legal adecuada en caso de incidentes", lanzó el exfuncionario quien denunció que existen alrededor de 860 pasos clandestinos en nuestras fronteras.



A su turno, López Murphy señaló que "Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores e Inteligencia son indivisibles". En ese aspecto el exministro sostuvo que "no hay que inventar nada sino hacer lo que hacen aquellos a los que le va bien", y citó como ejemplos los casos de países vecinos como Chile, Uruguay o Brasil.



Asimismo, planteó también que "el decreto anterior era totalmente inconstitucional, pues un decreto no puede modificar una Ley". Sobre el rol futuro de las Fuerzas Armadas López Murphy indicó que "no tiene que haber prejuicios ideológicos ni infantilismos económicos".



Del evento organizado por la Fundación NPSGlobal, think tank referente en temas de seguridad, también participaron el analista político Rosendo Fraga e Irma Argüello presidente de la entidad.