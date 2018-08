Mientras golpea a emergentes, Trump se jactó de la inédita fortaleza del dólar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió la fortaleza del dólar, un día después de que el billete verde alcanzó su máximo nivel en 14 meses contra una cesta de monedas rivales.



"El dinero está entrando hacia nuestro preciado DÓLAR como rara vez ha pasado antes", escribió Trump en Twitter, haciendo mención a la solidez de la economía estadounidense.



Sin embargo, este jueves el euro se recuperaba de mínimos desde fines de junio de 2017 y el dólar se depreciaba tras las noticias de que una delegación china viajará a Estados Unidos para conversar sobre temas comerciales, lo que llevó a los inversores a recomprar monedas afectadas en la reciente liquidación.





Our Economy is doing better than ever. Money is pouring into our cherished DOLLAR like rarely before, companies earnings are higher than ever, inflation is low & business optimism is higher than it has ever been. For the first time in many decades, we are protecting our workers!