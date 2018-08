Pignanelli: "El Gobierno es pre colonialista, quiere volver a la Edad de Piedra"

El expresidente del Banco Central Aldo Pignanelli consideró que el Gobierno debería cambiar de modelo económico y propuso un "acuerdo de precios y salarios" para superar la crisis. En ese marco, el asesor económico del Frente Renovador criticó con dureza la gestión de Cambiemos al afirmar que "el Gobierno no es pre peronista, es pre colonialistas, quiere volver a la Edad de Piedra".



"En este esquema no veo salida, hay que replantear el modelo. Macri se sigue equivocando y se necesitan medidas más profundas. Acá se ha tocado fondo, no solo al Fondo Monetario", expresó el economista.



En declaraciones a Radio 10, Pignanelli graficó: "Estamos rascando la olla y en la olla no hay nada. Si se quiere salir de este sistema perverso de inflación, necesitamos un acuerdo de precios y salarios, fomentar el turismo interno, fomentar las exportaciones y proteger a las Pymes. Además, hoy el mundo está en una guerra comercial".



A su criterio, "el mejor equipo de los últimos 50 años ya no es el titular, pusieron a los del banco de suplentes".



"Hacen negocios para ellos, no para el pueblo. (Nicolás) Dujovne es rico y trabaja para los ricos. Le molestan los jubilados. Este Gobierno no es pre peronista, son pre colonialistas, quieren volver a la Edad de Piedra", enfatizó.



Pignanelli consideró, además, que "estamos en una economía con recesión, tenemos un serio problema de fuga de capitales".