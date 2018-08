Tras ser destituido como juez, Arias denunció "una persecución política"

El exjuez Luis Arias aseguró que fue destituido por las sentencias que firmó, lo que según dijo está "prohibido" y denunció "una persecución política" en su contra.



"Cuestionan mis sentencias, cosa que está prohibido, porque no podemos ser juzgados por nuestros fallos. No tengo dudas de que esto es una persecución política. Intentan manchar mi nombre y mi prestigio, pero creo que la gente entiende", enfatizó Arias.



En declaraciones a Radio 10, el magistrado destituido aseguró que se desempeñó 20 años como juez y que "no tienen irregularidades que demostrar". "Eran conflictos de competencia de jueces, asuntos jurisdiccionales", precisó, al evaluar los cargos en su contra.



Además, subrayó: "Me hicieron 21 cargos y 11 de ellos son cuestiones burocráticas, como no mandar un expediente a tiempo. Es decir, cuestiones banales que no tienen ningún sentido".



"El resto, todas las decisiones que me cuestionan tienen que ver con la protección de los derechos humanos. Hubo desalojos masivos, quemándole las casas y matándole a sus perros y nosotros intervenimos para proteger el derecho de esas personas", dijo.



A partir del proceso en su contra, Arias señaló que "hoy no hay un solo juez que se anime a suspender los aumentos de las tarifas".



Este miércoles, el suspendido juez federal de La Plata Luis Arias fue finalmente destituido en juicio político por mal desempeño en sus funciones.



El Jurado de Enjuiciamiento encontró, por mayoría, culpable al hasta ahora titular del tribunal Contencioso Administrativo 1 de la capital provincial, que enfrentaba 21 acusaciones en su contra, entre otras por "abuso de autoridad, prevaricato, desborde competencial e interferencia de otro proceso".



Fue en un fallo dividido, pues de los once integrantes del jury, nueve se pronunciaron a favor de la destitución y dos votaron por la absolución, en una audiencia en el Senado bonaerense donde hubo manifestantes a favor del magistrado, que tras el veredicto insultaron al jurado.