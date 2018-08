Paro en AFIP complicó la atención al público

Trabajadores de la DGI, nucleados en el gremio de los trabajadores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lanzaron un "paro total" de actividades. Desde el organismo aseguran que la adhesión a la medida de fuerza es de apenas el 20%, algo que rechazó el sindicato al sostener que se tratar de una huelga "contundente".



El gremio que representa a los 16.000 empleados del ente recaudador rechazó "el ajuste ilegal sobre los salarios que hizo Leandro Cuccioli mediante la Disposición 204/2018 y la propuesta salarial a la baja".



Luego que desde el organismo recaudador informara que la medida rondaba el 20%, el secretario general de AEFIP-CGT, Guillermo Imbrogno, consideró que "es una burla el número que dejaron trascender desde el organismo, cuando la adhesión es masiva y ronda el 80%". "Todavía no se encuentra reflejado en el sistema de recursos humanos, SARHA, justamente porque no hay personal para realizar la carga", explicó.



El secretario general de AEFIP CGT aseguró que "hoy se encuentran cerradas todas las receptorías, distritos, agencias, regiones y demás edificios del organismo, demostrando que bajo ningún punto de vista los trabajadores convalidarán "una violación" al Convenio Colectivo de Trabajo, a su vez reiteró la crítica al administrador Cuccioli.



"No tiene conocimientos en materia tributaria, y con los CEOs que incorporó a la planta no han podido enfrentar los desafíos que tenemos como ente recaudador, un ejemplo es la violación que sufrió el secreto fiscal el pasado 2 de Agosto, cuyo responsable es Fernando Spettoli, "ex VERAZ" y a cargo de Seguridad Informática, que depende directamente de Cucciolio en AFIP", dijo Imbrogno.



A su vez, AEFIP anunció que los trabajadores impositivos llevarán a la justicia el reclamo contra la Disposición 204/18, que rebaja los ingresos de los trabajadores derivados del fondo de jerarquización.