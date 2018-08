Con adelanto de la última cuota, Educación acordó 15% de aumento con universitarios no docentes

El Ministerio de Educación de la Nación a cargo de Alejando Finocchiaro acordó un aumento salarial de 15% de marzo a septiembre con los empleados universitarios no docentes.



Según informó la cartera educativa, el convenio salarial se selló con la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN). "Consiste en adelantar al mes de septiembre el pago de la última cuota del 4% que estaba prevista para noviembre" y una suba de 15% en cuatro cuotas: 3% en marzo, 3% en mayo, 5% en agosto y 4% en septiembre.



"Hemos hecho este esfuerzo porque sabemos que los trabajadores no docentes lo necesitaban", dijo secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela. "Como siempre hemos trabajado en conjunto con FATUN en el marco de un firme compromiso por la universidad pública. El diálogo entre las partes y la comprensión mutua permitió avanzar en este sentido", agregó.



En tanto, el conflicto entre el Ministerio y los profesores enrolados en la Conadu y la Conadu Histórica continúan. Con el fracaso de la cuarta reunión de la mesa de negociación salarial del sector docente universitario y preuniversitario de todo el país, los gremios decidieron retomar las protestas y lanzaron duras medidas de fuerza.



El Gobierno les ofreció 15%, con un 5% a mayo (que ya se viene cobrando) y un 5,8% a agosto no acumulativo totalizando un 10,8% a ese mes, pero los maestros de grado lo rechazaron, al considerarlo una "nueva provocación". Los sindicalistas exigen 30% con cláusula gatillo.



La Conaduh mantiene hasta el sábado 18 una huelga total, que comenzó el lunes 13. La Conadu convocó a paro de 96 horas para la próxima semana. "Luego de una nueva oferta insuficiente de parte del gobierno, lxs docentes universitarixs continúan el plan de lucha hacia el paro del 21 al 24 de agosto", anunciaron.