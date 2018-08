Sueldos de legisladores argentinos se encuentran en séptimo lugar del ranking regional

La ONG Directorio Legislativo elaboró un ranking regional a partir de los salarios de los diputados y senadores de los principales países latinoamericanos. Así determinó que los legisladores argentinos, con un sueldo de $ 162.600 (u$s 5832,17, calculados en base a un dólar a 27,88) se encuentran en séptimo lugar del listado.



El ranking lo encabezan los chilenos, con un salario de u$s 14.295; seguidos por los colombianos, con un sueldo de u$s 10.848 y los brasileños con un ingreso mensual de u$s 8.464.



Después, continúan los senadores dominicanos -que ganan mucho más que sus diputados- con un salario de u$s 6.459 y los uruguayos con un haber mensual de u$s 6.434. Los senadores mexicanos, que también superan en salario a sus diputados, siguen en la lista con u$s 6351.



En séptimo lugar, aparecen los parlamentarios argentinos. Sus $ 162.600 representan 16 veces y media un salario mínimo, que en la actualidad se encuentra en $10.000.



En tanto, los países en que los legisladores menos ganan son Venezuela -que desde 2016 tiene congelados sus salarios legislativos por una medida del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional-; Guatemala, cuyos legisladores reciben un salario de u$s 3.886 y Bolivia, cuyos sueldos son de u$s 3.082.