Passalacqua advirtió que la eliminación del Fondo Sojero es un "mazazo" para Misiones

El decreto del Gobierno nacional que reglamentó la eliminación del Fondo Federal Solidario (FFS) de la soja sigue generando cortocircuitos con los mandatarios provinciales. Ahora quien alzó la voz contra la medida fue el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien consideró la medida como un "mazazo" para su provincia y pidió que se busque una salida compensatoria.



Passalacqua fijó posición luego del anuncio del Ejecutivo que descontará importes que ingresan mensualmente a las jurisdicciones provinciales. "Debe ser para todas lo mismo, pero para nosotros en particular es un 'mazazo', porque pega sobre los recursos y las arcas provinciales", manifestó.



Asimismo, consideró que "ese dinero va parte al Gobierno provincial y otra parte a los municipios. Estamos hablando de cientos de millones de pesos al año, que se traduce en escuelas, en patrulleros, en insumos; y de lo que va a los municipios, iba para empedrado, al cordón cuneta, potabilizar el agua, las plazas".



Pese a señalar que se viven momentos de "muchísima preocupación", Passalacqua sostuvo que no hay "desanimo porque tampoco nos vamos a quedar con que nos duele el mazazo, esa no es la actitud de este espacio político y mucho menos del misionero de ley, el misionero que siempre va para adelante, aun en los peores momentos y este es un momento muy complicado".



Por otro lado, dijo que se encuentran en tratativas para que Nación revea y reflexione sobre lo anunciado y que "considere las formas de renegociar ciertas situaciones" porque "estamos cuesta arriba en la topada, con tierra colorada y mucho barro, se va a hacer difícil".



"Vamos a trabajar para morigerar, para mejorar, para hacer todas las gestiones a través del diálogo y respeto con la Nación", añadió el gobernador misionero y pidió al Ejecutivo que conduce Mauricio Macri una devolución al pedido: "Debe haber un tipo de respuesta, eso es lo que esperamos y para lo que estamos trabajando".







Más temprano, el gobierno de Tucumán anunció que presentará un amparo ante la Corte Suprema para plantear la suspensión. El fiscal de Estado provincial, Daniel Leiva, consideró que la normativa "ocasiona un impacto en lo económico y una alta fricción institucional con respecto al Gobierno nacional; dispone quitarle el dinero a las provincias y hacerlo ingresar a las arcas de Nación".



La administración nacional oficializó la eliminación del FFS a través del decreto 756/2018, a través del cual detalló que "las nuevas circunstancias que presenta el contexto internacional, la necesidad de acelerar la consolidación fiscal y evitar la generación de mayores desbalances, y las medidas adoptadas para enfrentarlas hacen necesario eliminar el Fondo Federal Solidario en miras a brindar respuestas eficientes con la asignación de los recursos disponibles".