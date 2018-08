Wall Street opera en baja atenta a la crisis turca

La Bolsa de Nueva York inició el viernes la sesión con una ligera baja, marcando una pausa frente a las renovadas inquietudes por Turquía y los resultados mixtos de empresas: el Dow Jones perdía un 0,05% y el Nasdaq un 0,25%.



Wall Street terminó el jueves en verde, impulsado por el buen comportamiento de grandes firmas como Cisco y sobretodo Walmart, así como porque



Washington y Pekín retomaron el diálogo: el Dow Jones ganó 1,58%, en su mejor sesión en cuatro meses, y el Nasdaq subió 0,42%.



• Brasil



La Bolsa de Brasil caía el viernes, arrastrada por las preocupaciones sobre la disputa electoral a nivel local y la situación en Turquía, aunque los papeles de Vale avanzaban como consecuencia de un alza de los precios del mineral de hierro.



El Bovespa bajaba un 1,52 por ciento a 75.649,62 puntos, por lo que se encaminaba a cerrar su segunda semana seguida con pérdidas. Mientras que Eel real caía un 0,83 por ciento a 3,9373 unidades por dólar la venta.



La golpeada lira turca se depreciaba un 5 por ciento, después de que un tribunal rechazó la apelación de un pastor evangélico estadounidense detenido, un día después de que Washington advirtió de nuevas sanciones económicas si Ankara no lo libera.



A nivel local, un sondeo de XP Investimentos mostró una mejora de Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, en las preferencias electorales, y un retroceso de Geraldo Alckmin, del PSDB.



Los papeles del Banco Itaú Unibanco caían un 2,15 por ciento y los del Banco Bradesco un 2,85 por ciento, destacando entre los mayores lastres para el índice.



Las acciones preferentes de la petrolera con presencia estatal Petrobras cedían un 2,32 por ciento, pese a los avances del petróleo en el mercado internacional.



En tanto, los papeles de Vale subían un 1,33 por ciento gracias a los avances del mineral de hierro en China.



Los títulos de Marfrig caían un 7,27 por ciento después de que Tyson Foods acordara comprar al procesador avícola con sede en Estados Unidos Keystone Foods a la empacadora brasileña por 2.500 millones de dólares.



• Europa



Las bolsas europeas cerraron este viernes ligeramente a la baja o en equilibrio debido a la incertidumbre provocada por la guerra comercial entre Estados Unidos y Turquía.



En Londres, el índice FTSE-100 se mantuvo estable con 7.558,59 puntos y subió solo 0,03%. La bolsa de Fráncfort cayó un 0,22%, situándose en 12.210,55 puntos.



El CAC 40 de París cerró en 5.344,93 puntos, con una ligera baja del 0,08%. El Ibex 35 en Madrid también disminuyó un 0,11%, situándose en 9.417,30 puntos, mientras que la bolsa de Milán perdió un 0,52%, tras cerrar en 20.415 puntos.



• Turquía



La golpeada lira turca se depreció más de 6% frente al dólar el viernes, tras la advertencia estadounidense de que Ankara debería esperar más sanciones económicas, a menos que entregue al pastor evangélico estadounidense detenido Andrew Brunson.



La divisa turca ha perdido casi un 40 por ciento de su valor frente al dólar este año, afectada por la disputa diplomática y la alarma de los inversores sobre la influencia del presidente Tayyip Erdogan en la política monetaria. Erdogan, que se reconoce a sí mismo como un "enemigo de las tasas de interés", quiere reducir los costos del crédito, pese a la alta inflación.



La crisis cambiaria ha profundizado las preocupaciones sobre la debilidad en la economía más amplia, particularmente la dependencia de Turquía en importaciones de energía y si los niveles de deuda en tipo de cambio extranjero presentan un riesgo para el sector bancario.



"No ha habido señales de que al banco central se le permita elevar las tasas de interés en forma significativa y volver las tasas a terreno positivo", comentó William Jackson, de Capital Economics, en una nota a clientes. "En forma similar, no ha habido una mejoría en las relaciones con Estados Unidos y podría haber sanciones adicionales en el horizonte", agregó.



El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo al presidente Donald Trump en una reunión de gabinete el jueves que las sanciones están listas para aplicarse si no liberan a Brunson, que está siendo enjuiciado en Turquía por cargos de terrorismo.



En respuesta a la debilidad, el regulador bancario en Turquía ha tomado medidas para estabilizar a la divisa, limitando transacciones de futuros para inversores en el exterior y reduciendo los límites sobre transacciones de swaps.



Se prevé que la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's divulgue una revisión de la calificación crediticia soberana de Turquía el viernes tras el cierre de los mercados.



• Asia



La Bolsa de Tokio cerró en verde, impulsada por Wall Street y el anuncio de la reanudación del diálogo entre Estados Unidos y China.



El índice Nikkei de los 225 principales valores subió 0,35%, situándose a 22.270,38 puntos.



En el mercado de las divisas, el dólar se mantenía estable, en torno a los 110,85 yenes. El euro en cambio cedió terreno ante el yen, y valía 126,10 yenes, contra los 126,30 yenes del jueves al cierre.