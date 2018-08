Gobierno volvió a postergar la presentación del nuevo Código Penal

El Gobierno nacional volvió a postergar la presentación y envío el Congreso del nuevo Código Penal, según informaron fuentes oficiales.



El anteproyecto de ley iba a ser presentado ante Mauricio Macri el próximo martes a las 15 en el Salón Blanco, de la Casa Rosada. Una vez firmado, el camino era despacharlo para que sea tratado en el Parlamento. Sin embargo, las diferencias por la reforma sobre la despenalización del aborto y la tenencia de drogas para consumo personal avivaron un debate en el oficialismo, lo que obligó a Macri a archivarlo nuevamente. Esta es la segunda vez que se suspende la presentación.



El presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, el juez Mariano Borinsky, lamentó la decisión y aclaró que la despenalización incluida es una "excepción" establecida por la Corte Suprema de Justicia en un caso de violación y que los expertos simplemente lo agregaron al Código.



En 2012 el máximo tribunal sentó jurisprudencia al declarar que las mujeres violadas, sean normales o insanas, podrán practicarse un aborto sin necesidad de autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal. Esa decisión se tomó en el caso de una adolescente de 15 años, identificada como A.G. para preservar su intimidad, que había sido abusada por su padrastro, un oficial mayor de la policía de Chubut.



Borinsky también dijo que el aborto "no va a ser punible cuando se verifique abuso sexual o peligro para la vida de la mujer, su integridad o peligro para su salud física o mental", conforme al estándar de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estas definiciones están incorporadas en el Artículo 88.



"El Código Penal se discutió con mucha profundidad interministerialmente, con todas las provincias y buscamos una solución integral que contemple todos los intereses constitucionales en juego, los del niño por nacer y los la libre disposición del cuerpo de la mujer", justificó Borinsky a radio MDZ.



A 10 días del rechazo en el Senado a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el magistrado de la Cámara de Casación también aclaró que el proyecto no despenaliza el aborto. "Discutimos el tema y le dimos una solución concreta. No se despenaliza, está tipificado el delito, con las excepciones que validó la Corte en los casos de abuso sexual y peligro para la salud física y psicológica. Y también se incorpora la posibilidad de que el juez, en el caso concreto, deje en suspenso la pena a la mujer" , explicó el juez.



Una vez conocido el contenido de este articulado, al menos dos ONG antiabortistas, de las denominadas "pro-vida", tenían listos sendos recursos de amparo para llevar a la Justicia federal para impedir que el texto sea aprobado en el Congreso. Las dos agrupaciones argumentan lo mismo: que el Artículo 81 de la Carta magna indica que no se puede volver a tratar dentro del mismo año parlamentario un proyecto de ley que ya fuera rechazado por alguna de las Cámaras.



La otra polémica surgió con el título 15, referido a los "Delitos de narcotráfico y relacionados con estupefacientes". En ese apartado se establece que no será punible la tenencia para consumo personal de drogas siempre que se trate de una "escasa cantidad" y que se utilice "en el ámbito privado".



Por las discrepancias surgidas con los dos temas, en el Gobierno resolvieron postergar sin nueva fecha la presentación. Se estima que podría volver a la agenda presidencial a fin de año.