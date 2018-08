El riesgo país, otra vez, se convierte en la ¨brújula¨ para los inversores

Tras la disparada que dejaron como saldo las tensiones domésticas e importadas desde los emergentes, el riesgo país volvió al centro de la escena, dado que llegó a desorbitados niveles que imposibilitan a los emisores planificar un regreso a los mercados de financiamiento externos.



Ocurre que dicho clave ¨termómetro¨ se disparó hasta los 750 puntos básicos, un nivel que más que duplicaba los que registraba el país hacia fines del año pasado, aún contando el mega-paquete de asistencia del FMI que busca actuar como ¨puente¨ hasta poder recuperar el acceso al crédito internacional.



El origen de dicha disparada tuvo epicentro en la agresiva liquidación de bonos argentinos que impulsaron principalmente los inversores extranjeros, no sólo por las crecientes dudas que despierta el panorama económico y los ruidos políticos domésticos, sino también por un clima más hostil hacia los emergentes, en especial aquellos que cuentan con mayores vulnerabilidades.



Así es que repentinamente los ruidos desde Turquía empezaron a contagiar a muchos países, ante lo cual Argentina no sólo estuvo entre los primeros sino que además fue de los que mayor castigo sufrieron sus activos financieros, ya que los operadores aprovecharon la mayor liquidez de los títulos en dólares - a raíz de las importantes emisiones de los últimos años - y de los ADRs en Wall Street.



Esta desfavorable posición técnica, que llevó a ruedas de pánico donde los agresivos vendedores no encontraban compradores desató una abrupta caída en las cotizaciones, dado que los flujos mataron a los fundamentals, y los desarmes de posiciones no se detenían a analizar ninguna valuación en el camino, sino solamente a ejecutar rápidamente y a cualquier costo la baja de riesgo en las carteras.



Ese clima más oscuro sobre los emergentes se suma también a la guerra comercial entre EE.UU. y China, a una Fed que continuaría subiendo las tasas al ritmo que también acelera el retiro de liquidez y a un dólar que no para de apreciarse a nivel global al alcanzar el máximo nivel del último año.



Más allá de reconocer dicho escenario internacional, los inversores además comenzaron a exhibir una creciente desconfianza sobre la capacidad de poder implementar los duros deberes económicos acordados con el FMI, lo cual resulta crucial a fin de poder continuar accediendo a sus desembolsos.



También crece el consenso de que dicho plan - así como la batería de medidas del BCRA - aspira principalmente a la estabilización financiera a través de alcanzar una mayor calma en el mercado cambiario, condición que resulta indispensable y urgente, mientras que se debe postergar el regreso al crecimiento económico, la creación de empleos y progresos en la lucha contra la inflación.



Dentro de dicha hoja de ruta para calmar las turbulencias financieras, sería positivo que las autoridades otorguen mayor certidumbre sobre el programa financiero - así como busquen fuentes de financiamiento adicionales como resguardo - para despejar cualquier duda entre los inversores sobre la capacidad de atender los compromisos en tiempo y forma aún en escenarios desfavorables.



Ello se debe a que más allá de que el repunte de los bonos de las últimas ruedas permitió reducir y aproximar el riesgo país a los 650 pb., el camino por delante hasta recuperar el acceso al crédito voluntario externo aún es largo, ya que restaría una contracción adicional de al menos unos 200 pb.



Recién cuando los rendimientos soberanos a 10 años se acerquen el 7,50% anual podría volver a testearse la posibilidad de regresar a los mercados de deuda internacionales.



Alcanzar dicho objetivo resulta muy importante a fin de conseguir los fondos requeridos para atender las necesidades de financiamiento, que complementen los recursos del FMI, y así poder con mayor flexibilidad y calma recorrer el duro camino que implica la convergencia de las cuentas fiscales y del sector externo.