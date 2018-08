Schiavi presentó un pedido de eximición de prisión en la causa de los cuadernos

El exsecretario de Transporte de la Nación Juan Pablo Schiavi presentó este jueves un pedido de eximición de prisión ante los rumores sobre una inminente orden de detención por parte del juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos.



Así lo hicieron los abogados del ex funcionario, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, en los Tribunales de Comodoro Py, luego de que la situación del ex funcionario se viera complicada por las declaraciones como "arrepentidos" del dueño del grupo EMEPA, Gabriel Romero, y del empresario Aldo Roggio, pudo saber NA.



También presentó la eximición de prisión la defensa de Néstor Otero, quien está a cargo de la empresa que, desde hace décadas, explota la Terminal de Ómnibus de Retiro y que también temía su detención por orden de Bonadio.



Romero confesó haber pagado coimas por 600.000 dólares para que el Gobierno de la expresidenta Cristina de Kirchner le renovara por decreto la concesión de la explotación de la Hidrovía del Río Paraná y también habría admitido el pago de retornos por las concesiones que su grupo tiene en los ferrocarriles.



Roggio, en tanto, admitió en los Tribunales de Comodoro Py el pago de coimas por la concesión del subte a Metrovías hasta 2011.



Otero ya se había presentado la semana pasada en el Juzgado de Bonadio para brindar declaración indagatoria, ya que su nombre aparece en los registros del exchofer Oscar Centeno: en esos escritos se indica que Otero entregó el 3 de junio de 2015 unos 250 mil dólares al ex secretario Nelson Lazarte, que fueron retirados en Retiro.