Triaca, sobre cuadernos de la corrupción: "Si las instituciones funcionan y se prueba el delito, Cristina debería ir presa"

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, consideró que "si las instituciones funcionan y se prueba el delito" de corrupción en la obra pública, la ex presidenta Cristina Kirchner "debería ir presa".



El funcionario aseguró también que el Gobierno le da "todas las libertades a la Justicia para que investigue" las presuntas coimas en las licitaciones.



Triaca se refirió así a la causa que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio por los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, quien fue el número dos de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación durante la anterior gestión.



"Yo creo que si las instituciones funcionan y se prueba el delito, (la ex presidenta Cristina Kirchner) debería ir presa. El Senado no tiene que generar un problema si eso pasa", opinó el ministro en diálogo con Radio Mitre.



Además, el funcionario defendió a las constructoras involucradas en los supuestos hechos de corrupción al señalar que "una cosa son los directivos y otra cosa son las empresas".



Por otra parte, el jefe de la cartera laboral reconoció que "estos últimos dos o tres meses han sido duros" para "algunos sectores".



En este sentido, Triaca ratificó que el objetivo del Gobierno es "ir a un equilibrio fiscal" y generar un "proceso productivo dinámico".



También señaló que "se han tomado varias medidas" para fomentar el consumo, como por ejemplo "mantener y extender el (programa) Ahora 12" y se está "trabajando con las cámaras empresariales".



"Sabemos que hay sectores con dificultades, pero también hay que entender que este es el camino correcto. Resolver el problema fiscal de la Argentina es fundamental", resaltó.



Para Triaca, "la inflación es un tema que tenemos que ver entre todos", pero aseguró que su Ministerio se esfuerza para "mantener el poder adquisitivo" de los empleados.



"Estamos viendo cómo modernizar los convenios de trabajo. Hay trabajos que ya no existen más, hay que ver cómo cambiar eso para mejorar el potencial de los trabajadores", precisó.