Para Di Fiori, el contexto económico actual "nada tiene que ver con el 2001"

La crisis que atraviesa la Argentina "no tiene nada que ver con el 2001", aseguró el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Jorge Di Fiori, quien se mostró confiado en que el país "volverá a crecer en el 2019".



"El 2001 fue una caída sin visión de futuro, sin saber a dónde íbamos. Hoy hemos caído pero sabemos que nos vamos a recuperar", sostuvo el dirigente empresarial especializado en derecho aduanero, en una entrevista con NA. Incluso estimó que el 2019 "será un buen año, porque empezarán a tener efecto las medidas que se han tomado de tipo estructurales en estos dos años".



Sostuvo que desde la Cámara de Comercio están "identificados con la búsqueda del equilibrio fiscal, con la transformación del país, con la lucha contra la corrupción, con la transparencia en la función pública, con el comercio multilateral y la negociación regional".



Para el titular de la Cámara de Comercio, en la Argentina nos falta mejorar la competitividad y bajar los costos, y para ello hace falta bajar el gastos público. "No es posible que un senador tenga doce asesores. Y eso se da en todos los niveles, se engrosa el gasto público, y perjudica al contribuyente", se quejó.



Sobre los errores cometidos por el presidente Mauricio Macri, Di Fiori indicó que "debió haber hecho herencia con beneficio de inventario, haber dicho lo que encontró. Pero no quiso asustar o generar mayor conmoción en la sociedad. Igual creo que se equivocó".



Consultado sobre la causa de los "cuadernos de la corrupción", Di Fiori remarcó: "Ahora venimos a descubrir que hemos vivido en medio de la corrupción 12 años". "No estoy en la obra pública, pero lo que logro entender es que aquellos que querían trabajar en la obra pública debían llegar a un pago. Eso no es justificable, pero hay que ponerse en el lugar de cada uno", sostuvo.



Consideró que "la corrupción existió y existe en la Argentina" y agregó que donde se pone el dedo sale pus. "Durante muchos años la corrupción se convirtió en un ´modus vivendi´, y quienes no participamos nos hemos visto cada vez más acotados", señaló Di Fiori.



Sostuvo que la AFIP "desarrolló mecanismos muy interesantes para luchar contra la corrupción, pero hay que ver quiénes estaban al frente de la AFIP".



Para Di Fiori, la "decadencia argentina se inicia en 1930, cuando quebramos la institucionalidad, a partir de allí de una u otra manera se fue desarrollando el populismo y se fue enseñoreando".



"El populismo hace que determinados núcleos de la sociedad crean que co-gobiernan, y salen a la calle a imponer sus pretensiones como si fueran un gobierno paralelo", lamentó al tiempo que afirmó que eso "ocurre porque la Constitución no rige de manera plena".



Asimismo, precisó que se vive "todos los días con manifestaciones y reclamos", aunque aclaró: "Al 2001 no vamos a volver, pero tenemos que entender como sociedad lo que significa vivir en una República, qué significa la división de poderes".



En otro orden, Di Fiori sostuvo que "el total de la devaluación no puede ir a precios, porque cae el consumo" y añadió que el interior trabaja básicamente con el campo, al que no le fue bien por la sequía. "El comercio de exportación ha mejorado, porque el tipo de cambio lo convirtió en competitivo a pesar del costo argentino", evaluó.



"Este tipo de cambio no es trasladable a precios ni a nivel mayorista ni minorista. Mi temor es que aquellos comercios que estaban en la legalidad den el salto a la informalidad, lo cual no es bueno para quienes aportamos, es del orden del 70%", sostuvo.



Di Fiori dijo esperar que se vaya acomodando el mercado de apoco, la recuperación demorarán tres o cuatro meses. "Todos los indicadores nos marcan una recuperación a partir de noviembre o diciembre. Hay una serie de actividades conexas al campo que están desarrollándose bien. Un ejemplo es Vaca Muerta, están los mayores players del mundo allí", concluyó.