Dujovne descartó pedir adelanto de desembolsos al FMI por acuerdo Stand By

El Gobierno descartó pedir un adelanto de desembolsos de la línea de financiamiento que obtuvo del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.



Dujovne dijo en una entrevista al diario Clarín que Argentina no necesita un adelanto de los desembolsos del FMI de septiembre y noviembre, y señaló que está satisfecho con la batería de medidas que anunció el Gobierno el martes para recortar gastos y fortalecer las arcas del Estado.



"Fue una muy buena semana porque avanzamos con medidas concretas que impactan en el Presupuesto 2019. Cuantas más señales podamos dar en términos de que el déficit de 1,3% del PBI para el año que viene está asegurado, mejor reaccionará la economía", explicó el ministro.



A su vez, el titular de la cartera de Hacienda no descartó la posibilidad de que Argentina solicite una línea de crédito al Tesoro estadounidense, aunque explicó que, por ahora, no es algo que el Gobierno del presidente Mauricio Macri esté considerando.



En medio de un alza de tasas a nivel internacional, la mayor aversión al riesgo y una corrida cambiaria que generó una disparada del dólar que ya alcanzó los $ 30, el Gobierno acordó en junio un acuerdo Stand By de u$s 50.000 millones con el FMI para intentar frenar la fuerte devaluación del peso y limitar la galopante inflación.



Como parte del acuerdo, el FMI giró de manera inmediata al gobierno u$s 15.000 millones, que a cambio tendrá que cumplir con una meta de déficit fiscal del 1,3% el año que viene, desde el 3,8% registrado en el 2017.



Consultado sobre si el Gobierno tiene pensado pedir una línea de crédito al Tesoro de Estados Unidos, Dujovne afirmó que es una opción que "descartar no se puede descartar", pero no es algo que hoy estén buscando. "Estamos cómodos con el programa del FMI. El Banco Central sí negocia con China un swap", agregó.



Vale mencionar que el último jueves, en momentos en que el peso acumula una devaluación de casi 40% en lo que va del año, fuentes del BCRA informaron a ámbito.com que la autoridad monetaria está avanzando en un swap con China por u$s 4.000 millones, en un intento por reforzar las reservas internacionales, que acumulan una baja de casi un 6% en lo que va de agosto.