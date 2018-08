Ocaña: "Si Cristina no tiene nada que ocultar, tiene que abrir las puertas a la Justicia"

La diputada oficialista Graciela Ocaña sostuvo que si la ex presidenta Cristina Kirchner "no tiene nada que ocultar", debería habilitar el allanamiento a sus propiedades, medida que se tratará este miércoles en el Senado.



La referente de Cambiemos cuestionó además a los dirigentes del PJ que se ausentaron a la votación de la semana pasada en el recinto al señalar que "cuando se juegan estas cosas, uno tiene que estar sentado en su banca".



En este sentido, opinó que en este tipo de debates "también hay cuestiones personales" que "a veces son muy difíciles de manejar".



"Si la senadora no tiene nada que ocultar en sus propiedades, tiene que abrir las puertas a la Justicia. Hoy el bloque peronista es el principal responsable de que no se haya votado el allanamiento", señaló Ocaña en diálogo con la radio La Once Diez.



Además, la diputada defendió a Esteban Bullrich, quien por estar de viaje se ausentó aquel día en el que se trataban los allanamientos: "Si estaba él, hubiera faltado algún otro senador peronista porque estaban en un juego de no dar quorum", aseguró.



Por otra parte, Ocaña resaltó que "las empresas también tienen la obligación de resarcir a toda la sociedad por el daño que nos ha causado" en el marco de la causa por las supuestas coimas en las obras públicas.



La diputada propuso que estas firmas sean multadas, pero aclaró que "esto no las invalida para que puedan seguir participando" en futuras licitaciones.