Se inicia una nueva semana de paro en universidades nacionales de todo el país

Los docentes universitarios de todas las casas de altos estudios del país iniciarán este martes una nueva semana de paro en rechazo al aumento salarial del 15% ofrecido por el Gobierno. La medida de fuerza fue ratificada por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) al argumentar que la oferta se encuentra "muy por detrás de la inflación".



El secretario de prensa del gremio, Federico Montero, criticó que el Ministerio de Educación tomó "la decisión unilateral de otorgar el 5,8% de adelanto" que se pagaría en septiembre, lo cual se sumará al 5% brindado anteriormente.



"No resuelve la situación", subrayó el sindicalista al tiempo que cuestionó el ofrecimiento por considerarlo insuficiente. "En la última reunión volvieron a ofrecer una suba de 15 por ciento en tres cuotas en lugar de cuatro, mientras el mismo Gobierno admite ante el FMI que la inflación este año será de entre 27 y 32 por ciento", agregó.



Por otra parte, Montero destacó que los docentes universitarios "no estamos generando un conflicto". En el marco de las protestas que llevan adelante, los docentes universitarios realizarán una este martes una clase pública en la UBA. Para el viernes, en tanto, el gremio analiza la posibilidad de "llevar una clase pública a Plaza de Mayo", mientras para el 30 de agosto tiene pautado realizar la marcha universitaria al Ministerio de Educación.



Vale recordar que el viernes pasado el Gobierno decidió otorgar a docentes universitarios una suba salarial del 5,8% a cuenta de futuros aumentos. A través de un comunicado, la cartera educativa que conduce Alejandro Finocchiaro sostuvo que "pese a los anuncios de paro el Gobierno tomó esta decisión con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los salarios".



En ese sentido, desde Educación resaltaron que "con este aumento más el otorgado en el mes de mayo se igualó la inflación del cuatrimestre marzo - junio". Por otra parte, Educación acordó esta semana un aumento salarial de 15% de marzo a septiembre con los empleados universitarios no docentes. Según informó la cartera educativa, el convenio salarial se selló con la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN).