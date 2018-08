Producto por producto, así quedaron los reintegros a la exportación tras el recorte

Finalmente el Gobierno oficializó la reducción de los recortes a las exportaciones, tal como anunció hace una semana, en el marco de un paquete de medidas que impulsó la cartera de Hacienda con el objetivo de cumplir las metas fiscales.



Vale recordar que la iniciativa dispone reducir un 66% el monto total pagado en concepto de reintegros a la exportación, de acuerdo con un esquema diferenciado por producto. En ese sentido, Hacienda resaltó que los reintegros a la exportación "justifican su existencia en la vigencia de impuestos indirectos que se acumulan durante el proceso de producción y que no tienen una devolución al exportarse".



La iniciativa fue defendida por el Gobierno. De hecho, el titular de la cartera de Producción, Dante Sica dijo que ciertos sectores de la economía "pueden aludir que era una medida que no esperaban, por lo menos este año, y que puede afectar los negocios de corto plazo desde el punto de vista del cambio de reglas de juego". "Entiendo que la falta de información generó una sobrerreacción", sostuvo en una entrevista con La Nación.



"Esta readecuación de reintegros no pone en situación de peligro o supervivencia a un sector industrial, y mucho menos, a sectores en los que la Argentina ya tiene una altísima ventaja competitiva" remarcó, pese a las críticas de las economías regionales.



Bajo el nuevo régimen, los niveles de reintegros para los productos de consumo básico quedaron de la siguiente manera:



• Carne bovina. Los reintegros, que estaban en un nivel de hasta el 4%, bajaron a un rango de 0,5 y 1,25 por ciento, según la modalidad de envío.



• Harina de trigo. Tenía un 3% de reintegro, con el decreto se bajó a un 0,75 por ciento.



• Productos lácteos. En el caso de los quesos los reintegros cayeron de un 5% a un 2,5 por ciento, en tanto que la leche en polvo quedó con un 0,75 por ciento.



• Aceite de maní. Su reintegro había subido a 2,5%, ahora se recortó al 0,5 por ciento.



• Arroz. Cayó de un nivel de 2 y 3% a 0,25 y 0,75 por ciento.



• Vino espumoso. Pasó de 6% a 3,25%.



• Vino. Bajó de 5,5% a 3%.



De acuerdo al decreto, las micro y pymes tendrán prioridad en la tramitación de la devolución de los reintegros.