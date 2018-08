Las 5 peticiones que hizo Cristina para autorizar los allanamientos a sus propiedades

La expresidenta y senadora nacional Cristina de Kirchner le manifestó este martes al Senado a través de una nota que no tiene "ningún inconveniente en que el cuerpo autorice" los allanamientos solicitados por el juez federal Claudio Bonadio.



De cara a la sesión prevista para mañana, Cristina avaló la decisión de la Cámara alta en permitirle al juez federal ingresar a sus domicilios pero puso una serie de condicionamientos:



• solicitó que no ingresen ni cámaras de televisión, ni fotográficas para evitar la difusión pública y mediática de imágenes de sus domicilios.



• pidió que estén presentes sus abogados, al efecto de garantizar su defensa y el control de legalidad de los allanamientos



• sugirió se hagan presentes también durante los procedimientos un senador o senadora, designados por ella misma, al efecto de garantizar lo que disponga y ordene la Cámara de senadores.



• pidió que se resguarden los objetos de uso personal y de aquellos que conformen el "ajuar de las casas". "Para ser más clara señores senadores y señoras senadoras: si encuentran lingotes de oro, millones de dólares o piedras preciosas en bolsas, se los pueden llevar; pero si encuentran un anillo o un collar, está claro que son objetos de mi uso personal", expresó.



• exigió que Bonadio "no rompa nada y disponga que se utilicen los instrumentos técnicos necesarios con los que cuentan las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia, para escanear paredes, divisiones y/o cielo rasos de durlock".