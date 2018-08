El Senado debate el pedido de allanamiento a Cristina

Finalmente el Senado reunió quórum y debate la autorización pedida por el juez Claudio Bonadio para allanar tres domicilios de la expresidenta Cristina de Kirchner, quien manifestó que no tiene "ningún inconveniente" en que se permita esa medida pero puso una serie condiciones sobre las cuales no hay acuerdo entre Cambiemos y el peronismo.







Al comienzo de la sesión, el senador oficialista Eduardo Costa realizó un "pedido de preferencia" para que se discuta próximamente un proyecto suyo que plantea la "exclusión" de la exmandataria por "inhabilidad moral".



Mediante una carta dada a conocer poco antes de la reunión de Labor Parlamentaria de este martes para organizar la sesión, la senadora del Frente para la Victoria (FpV) manifestó que no tiene "ningún inconveniente en que el cuerpo autorice lo solicitado por Bonadio".



En la misiva, que fue presentada por el jefe del bloque FpV, Marcelo Fuentes, a sus pares durante la reunión, la referente opositora manifestó que "esta decisión no implica convalidar la irracionalidad de las medidas dispuestas por Bonadio en su cruzada persecutoria sino que tiene por principal objetivo terminar, de una vez por todas, con el show montado alrededor de estos allanamientos sin fundamentos".



Con la carta, la ex mandataria se anticipó a una posible derrota política, dado que el oficialismo ya se había asegurado de sentar a todos sus senadores y una parte del Bloque Justicialista entendió que no tenía margen para dejar la sesión sin quórum o rechazar el pedido del juez.



Sin embargo, Cristina enumeró en la misiva una serie de condiciones como que "no haya cámaras de televisión ni fotográficas, para evitar así la posterior difusión de imágenes en programas oficialistas con clara intención de humillación y hostigamiento" y que estén presentes sus abogados durante los allanamientos.



También pidió que haya "un senador o senadora" elegidos por ella, que "se resguarden los objetos de uso personal" y por último "que Bonadio no rompa nada" y utilice "los instrumentos técnicos con los que cuentan las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia, para escanear paredes, divisiones y/o cielo rasos de durlock".



Durante la reunión de Labor Parlamentaria los senadores de Cambiemos, del Bloque Justicialista y del FPV no lograron ponerse de acuerdo respecto de estas condiciones, dado que el oficialismo entiende que algunas de esas cuestiones exceden al Senado y quedan a criterio del juez.



Los allanamientos fueron ordenados por Bonadio en el marco de la causa que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública durante la gestión kirchnerista, conocida como "cuadernos de la corrupción".



Asimismo, el Senado tiene previsto tratar el proyecto de ley de extinción de dominio, aunque no hay acuerdo entre el oficialismo y el peronismo sobre la forma que se le dará a esta nueva figura jurídica.



La extinción de dominio permitiría al Estado hacerse con bienes obtenidos por medio de actividades ilícitas o utilizados para ellas, pero Cambiemos, el Bloque Justicialista y el Frente para la Victoria tienen tres proyectos diferentes sobre el contenido y los alcances de la iniciativa.