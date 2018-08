La expresidenta "no pondrá reparos" para que los policías ingresen a su casa

Carlos Beraldi, abogado defensor la ex presidente Cristina de Kirchner, aseguró que en caso de que el Senado aprobar los allanamientos solicitados por el juez Claudio Bonadio no van a poner "ningún reparo".



"Siempre estamos a disposición de la ley, no vamos a poner ningún reparo. Si el Senado, que es el titular de los fueros, dice que la diligencia se tiene que cumplir, habrá que cumplirla", manifestó Beraldi.



"(Las condiciones pretendidas por la senadora) son absolutamente normales y racionales. Que participe su defensa es una cuestión obvia; que se preserve su intimidad, es un principio constitucional; que participe un senador es una aplicación analógica de cada vez que se allana un estudio de abogados", añadió.



Este martes, la exmandataria manifestó que no tiene "ningún inconveniente" en aceptar los allanamientos, pero puso una serie de condiciones. Esta tarde la Cámara Alta tratará la autorización para allanar tres domicilios, pero no su despacho en el Congreso. "Es una decisión que tomó ella producto de analizar la situación política, sobre esa base dio una respuesta política más allá de lo que considero yo como abogado de que se trata de una medida totalmente ilegal y desproporcionada", señaló el defensor en declaraciones a radio La Red.



Asimismo, Beraldi consideró que hasta ahora no ha podido "ejercer el derecho de defensa" porque la causa está a cargo de un juez (Claudio Bonadio) "al cual hemos recusado".



"Hemos presentado argumentos legales, sólidos, y que esperamos que en algún momento alguna instancia judicial recoja. Darle una explicación defensiva a un funcionario judicial que no la va a tener en cuenta es innecesario", expresó.





El abogado Carlos Beraldi remarcó que la ex jefa de Estado siempre estuvo a disposición de la Justicia, incluso cuando el juez Claudio Bonadío la citó a declarar por otras causas a los tribunales de Comodoro Py.



Beraldi se refirió a la situación procesal de su defendida y aseguró que "el proceso judicial es inválido" y que las declaraciones que se presentan deberán ser revisadas por un tribunal oral.



"Hasta ahora lo único que tenemos son declaraciones personas que dicen que en algún momento participaron de tráfico de dinero, pero el dinero no está y esas manifestaciones solo se sostienen en la voluntad de quien las emite", puntualizó.



"Así como están planteadas las cosas ni siquiera sirven como una prueba directa o concreta", agregó.