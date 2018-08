Tras nuevos sondeos electorales, el real brasileño se devalúa otro 0,9% a 4,07

Tras conocerse nuevos sondeos electorales, el real brasiñelo se devalúa otro 0,9% a 4,07 por dólar, lo que representa su menor valor en dos años y medio.



Ayer, el dólar cerró la jornada por primera vez desde febrero de 2016 con una cotización superior a los cuatro reales en Brasil (4,0373 reales por dólar).



Este miércoles, la moneda brasileña retomaba la tendencia bajista después de que se conociera que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, actualmente privado de su libertad, se sigue consolidando como favorito para las elecciones de octubre en Brasil, donde obtendría casi el 40 por ciento de los apoyos.



Lula, de 72 años, ganaría con el 39 por ciento de los votos si los comicios presidenciales fueran hoy, según la encuestadora Datafolha, una de las principales del gigante sudamericano.



Con ello, el exmandatario supera por más del doble al segundo mejor ubicado, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que alcanza el 19 por ciento de los apoyos.



La encuesta, realizada tras la inscripción oficial de las candidaturas la semana pasada, aumenta sin embargo la incertidumbre sobre la elección, ya que es posible que Lula sea excluido en breve de la carrera presidencial.



El ex jefe de Estado, muy popular entre las clases más pobres por los programas sociales de sus dos Gobiernos (2003-2010), está preso desde abril por una condena a más de 12 años de cárcel por corrupción en el marco del caso "Lavo Jato" ("Lavado de autos").



Se espera que un tribunal electoral excluya en breve la candidatura del político más emblemático de la izquierda debido a una ley que prohíbe a personas condenadas en segunda instancia aspirar a cargos públicos.



Tercera en la encuesta marcha la ecologista Marina Silva (ocho por ciento), seguida por el centroderechista Geraldo Alckmin (seis por ciento) y el izquierdista Ciro Gomes (cinco por ciento).



En caso de la exclusión de Lula, Bolsonaro pasaría a ser favorito con un 22 por ciento de los apoyos. El ex militar es controvertido por su defensa de la última dictadura militar (1964-1985) y de la tortura, y es calificado a menudo como el "Donald Trump brasileño" debido a su discurso populista y nacionalista.



• Bovespa



El principal índice de acciones de Brasil subía este miércoles a media sesión, respaldado por el avance de Vale y Petrobras pero afectado a nivel local por el panorama de la elección presidencial de octubre, con un panorama dispar en el exterior.



El índice referencial de la Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, subía un 0,8%, a 75.806,55 puntos.



El martes, el Bovespa cerró con una baja de 1,5 por ciento, a 75.180,40 puntos, su nivel más bajo en casi seis semanas.



Vale subía un 1,74 por ciento y era el principal respaldo del Bovespa debido a su peso relevante en la composición del índice. La fuerte alza del dólar frente al real sobre las 4 unidades por dólar también contribuía, por su efecto benigno en los ingresos del gigante minero.



La petrolera con presencia estatal Petrobras avanzaba un 2,37 por ciento. El alza de los precios del petróleo contribuía a la recuperación tras el hundimiento de las acciones en las últimas seis sesiones, aunque sigan sensibles a especulaciones sobre la carrera presidencial.



Banco do Brasil ganaba un 2,76 por ciento tras tres caídas consecutivas en las que acumuló pérdidas de casi 10 por ciento. Las acciones de Suzano, de JBS y de Braskem también subían entre un 1,06 por ciento y un 3,24 por ciento, impulsados por el alza del dólar.



Los papeles de la procesadora de alimentos Marfrig y de la aerolínea Gol caían más de un 2 por ciento, en el primer caso por la desilusión de los agentes financieros por el precio de venta de su unidad Keystone Foods a Tyson Foods, y en el segundo por el avance de los precios del crudo.