Ofrecen millonaria indemnización a los propietarios del edificio que explotó en Rosario

El gobierno de Santa Fe ofreció $ 26 millones para expropiar el terreno del edificio de Rosario que en 2013 explotó por un escape de gas, provocando 22 muertos y la peor tragedia para la historia de la ciudad.



A cinco años de la explosión ocurrida en la calle Salta 2141, la Junta de Evaluación del Ministerio de Economía provincial estableció el precio final a pagar a los propietarios por el predio, donde se levantaban las torres siniestradas. La provincia tiene previsto construir allí un espacio cultural y educativo de la memoria y la música. Los ex integrantes del consorcio tienen cinco días hábiles para aceptar o rechazar la oferta.







Raúl Ybañez, secretario de la Junta Central de Evaluación, explicó a los medios rosarios que para fijar el monto se consultó a varias inmobiliarias, según lo establece la normativa vigente. "Se tuvo en cuenta la ubicación del inmueble, las dimensiones del territorio en base a determinados coeficientes", contó el funcionario en declaraciones a AM830. La oferta de indemnización final fue $ 26.234.440,17.



"Para comunicarle a los propietarios, que son muchos ya que están bajo el régimen de propiedad horizontal, se hacía dificultoso comunicarlo de manera personal, además hubo fallecidos en el siniestro, por eso se aconsejó el edicto", indicó Ybañez, al justificar la publicación de la información en la prensa santafesina.



Se estima que el monto se dividirá entre 50 propietarios, uno de los cuales poseía 10 unidades. En ese caso, son $ 542.688 por cada departamento, unos u$s 17.000 al tipo de cambio promedio de hoy. Los propietarios que no acepten la oferta deberán fundamentar el rechazo con algún estudio inmobiliario. Si eso sucede, el Estado provincial tiene "la obligación de reconsiderar la tasación original y hacer una nueva oferta".



Por la tragedia al menos dos aseguradoras desembolsaron en los últimos años cifras millonarios en concepto de daños moral, material y psicológico a 17 de las 22 familias de las víctimas fatales de la explosión que, por lo tanto, desistieron de la demanda judicial. La concesionaria Litoral Gas, acusada por el escape, contrató a La Meridional, quien además ofreció acuerdo extrajudiciales a todos los dueños por u$s 1.200 el metro cuadrado. La mayoría lo aceptó. También se entablaron resarcimientos con los vecinos aledaños de casi 300 viviendas y los comercios de la zona, afectados por la explosión.



La causa fue caratulada como estrago culposo agravado y tiene 11 imputados. Los culpan por la muerte de 22 personas y lesiones a otras 58. Entre los imputados, figuran el gasista Carlos García y su ayudante, los abogados del consorcio que administraba la propiedad y dos empleados de Litoral Gas. Los familiares de las víctimas creen que el juicio oral y público comenzará a fin de año.



Poco después del estallido, Cristina de Kirchner, Mónica Fein y Sergio Berni visitaron la zona devastada, expresaron sus condolencias a los daminificados y decretaron duelo nacional.



• Memorial



La expropiación es parte de un proyecto impulsado por los familiares de quienes fallecieron en la tragedia para levantar un memorial. La iniciativa lanzada oficialmente hace dos semanas mediante un concurso nacional contempla además



La expropiación es la primera etapa para la construcción del nuevo edificio para el Profesorado de Música "Carlos Guastavino". El proyecto surgió por iniciativa de los familiares de los fallecidos y por este motivo, en marzo pasado se firmó un convenio entre el gobierno de Miguel Lifschitz, los representantes de las víctimas y el Colegio de Arquitectos Distrito 2, para abrir un concurso de diseño del nuevo establecimiento. El memorial no contará con gas sino que se proveerá de energías renovables y su construcción deberá contemplar el árbol que sobrevivió a la tragedia, recordatorio de las 22 personas que perdieron su vida por un escape de gas.



Así luce hoy el frente del edificio siniestrado. Allí, se prevé construir una escuela de música y un lugar para recordar a las víctimas.