Cancelan show de Alfredo Casero tras poner en duda a los nietos recuperados

La decisión de un nieto recuperado y empresario teatral salteño de cancelar un espectáculo del actor Alfredo Casero por sus dichos sobre los organismos de derechos humanos y la última dictadura militar generó hoy polémica. El artista tenía previsto presentar su show "¿De qué no se puede hablar?" el próximo viernes en la ciudad de Salta.



"Había amenazas de que me iban a romper los vidrios del teatro para escracharlo a él, pero decidí seguir con el show porque no hacemos qué artistas sí o no de acuerdo por su ideología partidaria, pero lo del viernes pasó mi límite personal. Él tiene que ser responsable de lo que dice. Tiene que estar informado para poner en tela de juicio el trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo", sostuvo el dueño de "El Teatrino" de Salta, Humberto Colautti.



En diálogo con Radio La Red, el empresario teatral se quejó de que Casero "tiene un discurso que falta totalmente a la verdad".



El artista había cuestionado duramente a los organismos de derechos humanos la semana pasada: "¿Estás seguro que el último señor es un nieto recuperado? Quiero estar seguro de todos los nietos porque la forma en que hablan... No hablan como si estuvieran a cargo de un organismo de derechos humanos, están haciendo política y yo no quiero derechos humanos que estén haciendo política".



Ante esos dicho, Colautti decidió cancelar el espectáculo: "Yo lo estoy censurando, me hago cargo, pero si no es responsable con lo que dice sobre la restitución de los nietos... Tiene que tener alguna responsabilidad".



Al respecto, Alfredo Casero lamentó la decisión del empresario teatral. "Me enteré ayer (martes) que no íbamos a poder hacer el show. Esta ha sido una de las tantas cosas que me han pasado después de que se intensificó la grieta. Ya me había pasado en otros lugares, pero de otras maneras", explicó el actor en declaraciones periodísticas.



El artista había sido uno de los principales impulsores de la convocatoria que se concretó el pasado martes frente al Congreso y en distintos puntos del país para reclamar el desafuero y la detención de la senadora nacional Cristina Kirchner, así también como la aprobación de la ley de extinción de dominio.