La tendencia de inversión de las pymes cayó 1,4% en agosto

El Indicador de Tendencia de Inversión (ITI) de las pymes industriales bajó un 10,6% en agosto, con lo que acumula una caída de 32,9% en los primeros ocho meses del año, de acuerdo a un informe del Centro de Economía Regional y Experimental (CERX).



El ITI tuvo un valor de 41,3 puntos cuando en enero se ubicaba en 61,6 puntos.



En el informe se resalta que "sobre una escala de 0 a 100, muestra que la tendencia desde principio de año se desplazó de una situación buena, hacia un punto crítico en agosto. Como dato algo esperanzador, pareciera que la caída en la tendencia de inversión estaría encontrando un piso".



Si bien en agosto se observó una mejora de 4,7% en la situación de la empresa, eso fue contrarrestado por un deterioro de 9,4% en las expectativas sobre el rumbo de la actividad económica para los próximos meses. Así, el sub índice de situación actual se ubicó en un valor 'regular' de 47,2 puntos, mientras que el sub índice de expectativas alcanzó un valor 'malo' de 35,4 puntos.



"El aumento en el tipo de cambio real trajo alivio en algunas empresas, pero hay dudas sobre cuánto perdurará ese efecto. Por eso el 81,4% de las industrias cree que en los próximos meses la producción se mantendrá o continuará cayendo", destaca el informe.



El "Indicador de Condiciones para Invertir" (ICI), que subió 6,1% en el mes. El ICI interpreta la situación actual del empresario según: su rentabilidad, la situación general de la empresa, y cómo percibe el contexto actual para invertir. En agosto este indicador subió a 47,2 puntos y acumula una baja de 28,9% en lo que va del año.



El "Indicador de Intencioìn de Inversioìn" (IN), que bajoì 10%. El IN combina las expectativas del empresario sobre la evolucioìn de la produccioìn de su empresa para los proìximos seis meses y los planes que tiene de inversioìn a futuro.



En el informe se destaca que "las pymes se desenvuelven en una situación regular, inestable, que no permite la formación de expectativas positivas. Las expectativas se tornan negativas, retrasando o anulando los planes de inversión".



La evolución de los planes de inversión, asimismo, "muestra que mientras la recuperación de la tendencia fue paulatina en un período aproximado de 24 meses, el ajuste fue brusco en los últimos 4 meses".



El escenario consolidado en el corto plazo está determinado en dos aspectos: "presión de costos, tanto financieros como de producción y una demanda deprimida por un lado, e incertidumbre frente a la evolución de precios, tipo de cambio y la demanda, por otro", se señala.