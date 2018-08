Cuál será el real impacto de la causa cuadernos sobre las empresas argentinas

La causa cuadernos podría tener "un impacto significativo en las empresas involucradas, aunque también podría afectar a todo el sector corporativo nacional si se afecta el crecimiento económico y aumenta la aversión al riesgo argentino. Los efectos en la reputación de las empresas podrían durar mucho tiempo y afectar en gran medida sus perfiles de crédito".



Es una de las conclusiones a la que llegó la calificadora S&P Global Ratings, que analizó recientemente las posibles repercusiones para el sector corporativo de Argentina del caso de corrupción de la administración kirchnerista que salpica a políticos y empresarios.



Si bien es demasiado pronto para evaluar la gama completa de impactos que el caso podría tener sobre estas empresas, en el informe, la calificadora reflexionó sobre las posibles consecuencias basadas en las condiciones actuales del mercado y las lecciones que "hemos aprendido del caso de corrupción brasileño ´Lava Jato´".



Las empresas involucradas en el caso supuestamente se coludieron para manipular licitaciones de obra pública y/o hicieron contribuciones de campaña que no divulgaron, durante la administración de los Kirchner.



"Como se vio en el caso Lava Jato, la diversificación de negocio mitiga generalmente el impacto negativo sobre la reputación, no así la diversificación geográfica, ya que los efectos reputacionales cruzan fronteras", advirtió S&P Global Ratings.



Por otro lado, resaltó que "aunque las sanciones financieras pueden ser sustanciales, la justicia tiende a proteger los intereses de los trabajadores y demás stakeholders. Asimismo, el cierre financiero de nuevas participaciones público-privadas (PPP) puede retrasarse, especialmente si los contratistas están bajo investigación".



En ese contexto, destacó que el acceso al mercado "para el resto de 2018 luce desafiante, pero consideramos que las necesidades de refinanciamiento de las empresas en 2018 y 2019 son manejables".



"¿Una tormenta perfecta para las empresas argentinas?", se pregunta S&P. El momento en el cual este caso de corrupción ocurre, "podría ser especialmente perjudicial porque las empresas argentinas ya están sufriendo por las dificultades económicas por las que pasa el

país y exacerba la aversión al riesgo hacia los mercados emergentes a raíz del aumento de las tasas de interés", afirma.



Sin embargo, "el riesgo de refinanciamiento de corto plazo es manejable, con vencimientos de bonos por solo u$s 500 millones en 2018 y 2019 y una muy limitada exposición al sector E&C. Aunque no consideramos que las condiciones del mercado mejoren significativamente durante el resto de 2018, pensamos que las perspectivas para 2019 son ligeramente mejores si los desequilibrios fiscales de Argentina mejoran y la economía comienza a crecer nuevamente Las empresas necesitarán que la economía crezca para sortear el potencial daño del caso cuadernos", concluyó la calificadora.