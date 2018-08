Hacienda colocó Letes en dólares y pesos por un total de u$s 2.114 millones

El Ministerio de Hacienda licitó Letras del Tesoro en dólares y pesos para tratar de contener a la moneda norteamericana, que en la jornada se disparó 25 centavos al récord de $ 30,25.



En la licitación se adjudicaron u$s 913 millones de Letes en dólares y $ 36.355 millones de Letes en Pesos, donde se recibieron órdenes por u$s 939 millones para las primeras y $ 40.036 millones para las segundas.



Para las Letes en Pesos a 98 días se recibieron órdenes por $ 28.854 millones de los cuales fueron adjudicados $ 25.773 millones a un precio de corte de $ 995 por cada $ 1.000, lo cual representa una tasa nominal anual de 42,14%. Para las órdenes al precio de corte se aplicó un factor de prorrateo de 91,06%.



En tanto, a 217 días se recibieron órdenes por $ 11.182 millones, siendo adjudicados $ 10.582 millones al mismo precio de corte, lo que equivale a una tasa nominal anual de 39,74%.



Mientras, que para las Letes en Dólares a 203 días, las órdenes recibidas fueron por u$s 939 millones, de los cuales se adjudicaron u$s 913 millones a un precio de corte de u$s 971,63 por cada u$s 1.000 (tasa nominal anual de 5,25%).



Se recibieron 8.680 órdenes de compra, donde pudieron participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y de negociación registrados en la CNV.