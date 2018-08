"Fueron muchas las obras que no avanzaron. Porque repartieron flan", dijo Bullrich al pedir allanamientos a Cristina

El senador de Cambiemos, Esteban Bullrich, no quiso quedarse fuera de la moda de la última semana y parafreseó a Alfredo Casero en su discurso en el Senado al hacer mención al "flan" para referirse a los caos de corrupción durante el kirchnerismo. Así justificó su voto a favor para habilitar los allanamientos a los domicilios de Cristina de Kirchner.



"Fueron muchas las obras que no avanzaron. ¿Y sabe por qué no avanzaron, presidenta? Porque repartieron flan. Flan para el juez, flan para el fiscal, para el periodista militante, flan para acallar a los que denunciábamos la corrupción", lanzó.



"Y cómo dijo uno de esos jueces cuando no te gustaba el flan te agarraban del cogote. Así pasamos 11 años sin que avanzaran las causas. Flan, flan, flan, flan", continuó.