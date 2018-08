Pacto Fiscal: 6 provincias incrementaron presión tributaria al límite previsto para 2019

Pese al consenso fiscal aprobado por el Congreso en noviembre del año pasado, 10 provincias incrementaron la presión tributaria en relación a Ingresos Brutos en lo que va de 2018. Asimismo, seis de ellas lo hicieron hasta alcanzar el máximo previsto para 2019.



El dato se desprende de un informe privado que analizó el grado de cumplimiento por parte de las jurisdicciones del pacto firmado para 2018 y 2019. Chubut, Salta, Río Negro, Tierra del Fuego, Entre Ríos y Santa Fé se encuentran entre las que llevaron el porcentaje al máximo permitido.



El relevamiento fue realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que remarca que para el sector de comercio no se establecieron máximos a aplicar durante el corriente año pero sí para 2019 en relación a IIBB, con el compromiso de no superar el 5%.







El análisis destaca que 22 de las 24 provincias sancionaron la Ley Impositiva 2018, ya que Chaco y Corrientes aún no legislaron una normativa para este año y se consideró vigente la de 2017. En cuanto al Pacto Fiscal, también fueron 22 las jurisdicciones que firmaron las pautas para lograr una reducción en la alícuota del mencionado impuesto, exceptuando a San Luis y La Pampa (la primera no lo firmó mientras que la segunda no lo ratificó aún en la legislatura provincial).







De acuerdo a lo señalado, en el bloque de las 10 jurisdicciones, Neuquén, Chubut, Salta y La Rioja fueron las que más aumentaron la alícuota sobre la actividad comercial. Esta última, sumado a Jujuy y La Pampa realizaron los incrementos pero sin llegar al límite, mientras que Neuquén superó lo previsto para 2019.



Por otro lado, 14 jurisdicciones mantuvieron los porcentajes constantes.



En cuanto a qué provincias deberían readecuar la carga tributaria, se encuentran Neuquén y Córdoba. La primera supera por un punto y medio porcentual lo previsto, mientras que la segunda lo supera por menos de un punto (0,71).