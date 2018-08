La Cámara alta trata ahora la extinción de dominio

El Senado comenzó a tratar los proyectos sobre extinción de dominio luego del debate donde aprobó los allanamientos a la expresidenta Cristina de Kirchner y se prevé que la votación se realice cerca de la medianoche.



La extinción de dominio es una figura jurídica que viene siendo reclamada con insistencia por el Gobierno porque permitiría al Estado convertirse en titular de los bienes obtenidos por medio de actividades ilícitas, pero el oficialismo no logró llegar a un acuerdo con la oposición sobre el tema.







El proyecto de Cambiemos le otorga al fuero civil la potestad de dictar la extinción de dominio en medio de una causa penal y permite hacerlo antes de que haya condena, pero además establece que esta figura podrá aplicarse a las causas que ya estén en curso o ante hechos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley.



De esta manera, la iniciativa del oficialismo promueve una suerte de retroactividad para la aplicación de la extinción de dominio a la que el Bloque Justicialista se opone, en base a que la jurisprudencia indica que las leyes penales no pueden ser retroactivas.



Es precisamente por esa razón que el proyecto de Cambiemos inscribe esta medida en el fuero civil, mientras que la otra iniciativa en debate, presentada por el Bloque Justicialista, la ubica en cabeza del juez penal.



Esa iniciativa sostiene que la extinción de dominio debe ejecutarse en el fuero penal una vez que exista una sentencia de primera instancia, aunque establece un "decomiso anticipado" para que los imputados en una causa no puedan disponer de los bienes en cuestión mientras continúe el proceso.



Cambiemos rechaza el proyecto del Bloque Justicialista pero no cuenta con los votos suficientes para imponer el suyo y, frente a este escenario, la bancada que preside Miguel Ángel Pichetto uniría fuerzas con el Frente para la Victoria para avanzar con su iniciativa.



Este acuerdo implicaría incluir en el proyecto algunos puntos que el kirchnerismo contempló en su propio proyecto, que tuvo dictamen de minoría en la Comisión de Justicia, y que apunta a que la figura de la extinción de dominio alcance también a los delitos económicos.



El tema está trabado desde hace dos años en el Senado, dado que en 2016 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de extinción de dominio pero la Cámara alta nunca lo trató porque el Bloque Justicialista consideró que tenía varias falencias.



Debido a la creciente presión ejercida por el oficialismo para la sanción de esta ley (bajo el lema "recuperar lo robado", en alusión a los presuntos hechos de corrupción de la administración kirchnerista) el justicialismo presentó su propia iniciativa.



En caso de que el Senado la apruebe, el tema volverá a la Cámara de Diputados.