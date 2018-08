Oficializan suba de jubilaciones y prestaciones sociales

La ANSeS oficializó que desde el primero de septiembre próximo las jubilaciones y demás prestaciones sociales se incrementarán en un 6,68%, y a la vez restableció las asignaciones familiares para trabajadores de "zonas desfavorables".



El incremento se formalizó a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial.



"El valor de la movilidad prevista en el artículo 1° de la Ley N° 27.160 y sus modificatorias, correspondiente al septiembre de 2018, es de 6,68%", según el texto oficial.



Con este nuevo incremento, los jubilados y demás beneficiarios de prestaciones sociales acumularán en 12 meses un incremento de 19,2%.



También, por medio de la resolución, la ANSeS repuso las asignaciones familiares para los trabajadores en relación de dependencia que habiten en "zonas desfavorables", que habían sido anuladas.



Para percibir esos beneficios, el piso salarial subió de 200 a 3.004,25 pesos; el límite de ingreso individual se redujo de 47.393 a 41.959 pesos y el ingreso familiar de 94.786 a 83.917 pesos, de acuerdo con el texto oficial.



El límite mínimo de ingresos no abarca a los beneficiarios de la Prestación por Desempleo, mientras que el mínimo y el tope no se aplica para los hijos con discapacidad.



En tanto, la resolución estableció que "la base mínima para el cálculo de los aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), aplicable a partir de septiembre de 2018, es de 3.004,25 pesos.



Así, a partir del mes que viene, la asignación por hijo tendrá los siguientes montos: con ingresos familiares entre 3.004,25 y 26.129 pesos será 1.684 pesos; entre 26.129,01 y 38.322 pesos, de 1.134 pesos; entre 38.322,01 y 44.244 pesos, 683 pesos y entre 44.244,01 y 83.917 pesos, 350 pesos.



En las "zonas desfavorables" (Patagonia) los valores son de 3.635 pesos, 2.990 pesos, 2.702 pesos y 1.372 pesos, respectivamente.

En el caso de los monotributistas, los montos por prenatal y por hijo son: categorías A, B, C, 1.684 pesos; D, 1.184 pesos; E F, G, H, I, 683 pesos y J, K, 350 pesos.