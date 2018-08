Ingresos Brutos, Ganancias y Bienes Personales: la agenda impositiva que proponen las provincias a Nación

Las provincias y Nación continuaron este jueves con una nueva ronda de negociaciones de cara al texto del Presupuesto del año que viene. Funcionarios nacionales y 18 ministros de Economía provinciales se dieron cita en la Casa de Salta de la Ciudad de Buenos Aires para trabajar sobre el recorte de unos $ 100.000 millones que plantea la Casa Rosada de cara al 2019.



El Gobierno pretende que el ajuste fiscal sea afrontado a través de un recorte de gastos, pero las provincias hicieron una contrapropuesta: ampliar la base tributaria, con una tarea mancomunada entre la AFIP y las direcciones de rentas locales.



Los ministros provinciales propusieron que el organismo que conduce Leandro Cuccioli ajuste los controles sobre el impuesto a los Bienes Personales, dado que a entender de las provincias muchos contribuyentes subvalúan sus declaraciones.



En ese aspecto, los ministros también pretenden incrementar la afectación del Impuesto a las Ganancias para sectores que hoy no tributan. En este último punto, los economistas apuntan a las sociedades de fideicomisos del exterior que no pagan impuestos en la Argentina.



Por lo pronto, las provincias también le solicitaron al Gobierno que cumpla el inciso "P" del Consenso Fiscal, que preveía crear organismo federal que determine procedimientos y metodologías de aplicación para la revaluación de los inmuebles, en línea con los valores de mercado. Además, los ministros también pidieron mejorar los controles para las importaciones que provienen de supuestas "zonas francas".



• Subsidios al transporte pago de sueldos, también en el centro de la escena



Otra de las propuestas de las provincias a Nación es la de recortar a cero los subsidios al transporte, que actualmente alcanzan los $ 50.000 millones y de lo cual el 60% va a la zona metropolitana de Buenos Aires.



Osvaldo Giordano, ministro de Economía de Córdoba, le explicó a NA que esa propuesta apunta a recortar los subsidios a las empresas y al gasoil, sin afectar lo que el Estado destina al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y tampoco a los trenes metropolitanos.



Giordano y sus pares de Río Negro, Agustín Domingo, y de San Juan, Roberto Gattoni, coincidieron en que no se está tan lejos de alcanzar a un acuerdo para llegar a la cifra de 100.000 millones de pesos, aunque las diferencias están en la forma.



Como habían anticipado NA, los enviados de los gobernadores sostienen que no tienen mucho margen para ajustar el gasto público, principalmente en las provincias del norte del país donde los indicadores socioeconómicos son los peores de la Argentina.



Otro dato clave es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el único distrito de la Argentina que logra cubrir los sueldos de la planta de empleados estatales con los ingresos de su propia recaudación.



La Ciudad usa el 72% de su recaudación para pagar salarios mientras que, en el otro extremo, Formosa necesitaría multiplicar por siete (771%) su recaudación para cumplir a fin de mes con los sueldos de los empleados provinciales. Un panorama similar se registra en La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco, provincias para las que la coparticipación federal de impuestos y las transferencias extraordinarias de la Nación son fundamentales para subsistir.