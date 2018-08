En jornada volátil, el dólar ahora sube 15 centavos al récord de $ 31,14

El dólar avanza ahora 15 centavos y cotiza en el récord de $ 31,14 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com, en una jornada que volverá a estar marcada por el contexto externo, especialmente con lo que ocurra con Brasil.



En el mercado informal, el blue opera estable a $ 30,95, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui", por su parte, subió ayer 24 centavos a $ 30,56.



Ayer la divisa subió 15 centavos en el mercado local, en línea con la tendencia regional lideradas por Brasil, ante la fortaleza de la moneda norteamericana por preocupaciones a nivel global dada una intensificación de la disputa comercial entre Estados Unidos y China. Con ese incremento acumuló un avance de 1,7% (ó 52 centavos) en la semana.



Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa se disparó 24 centavos a $ 30,49, un valor nunca visto, debido a que las puntuales intervenciones del Banco Central con ventas en los plazos más inmediatos en el segmento de futuros no alcanzaron para detener el fuerte avance experimentado durante la rueda.



El contagio de los movimientos de otras monedas regionales se hizo evidente en el transcurso de la jornada y promovió un movimiento alcista del dólar que acompañó la tendencia regional. En Brasil, el dólar se apreciaba un 1,8% a 4,12 reales, mientras que en México subía un 1,2% y en Chile, un 0,8%.



Los primeros precios pactados, en los $ 30,10, se transformaron en los mínimos de la rueda, unos quince centavos por debajo de los valores registrados en el cierre previo. Sin embargo, la tranquilidad y paridad en la cotización se mantuvieron en la primera parte de la rueda hasta que, seguramente impactado por una renovada caída del real en Brasil, se verificó un cambio de tendencia que llevó rápidamente la cotización a superar los niveles del miércoles. La demanda por cobertura se acentuó en el último tramo del día y, ante una menor profundidad del lado de la oferta, se alcanzaron máximos en los $ 30,49. El volumen operado subió un 20,4% a u$s 502 millones.



"Las escasas intervenciones de la autoridad monetaria con puntuales ventas en los plazos más cortos del mercado de futuros volvieron a confirmar que la intención oficial fue la de moderar levemente el derrape del peso frente al dólar pero sin tener la intención de abortar un movimiento que tuvo condimentos de repetir en el plano doméstico las correcciones que se produjeron en otros mercados internacionales", destacó el analista Gustavo Quintana.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" subió hasta operarse al 43%. En "swaps" cambiarios se pactaron u$s 118 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el viernes y el próximo lunes. Las tasas de Lebac en el circuito secundario mantuvieron sus rendimientos operándose la de 27 días al 44 %.



En el Rofex, donde se pactaron u$s 866 millones, casi el 50% se pactó entre agosto y septiembre con precios finales de $ 30,6050 y $ 31,5080 respectivamente con tasas de 17,21 % y 32,07 % TNA. A fin de año se operó más del 20% del volumen total operado; a $ 34,1050 a una tasa de 33,29 %.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 6 millones hasta los u$s 55.081 millones.