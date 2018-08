Powell: alzas de tasas adicionales son mejor forma de proteger la recuperación de EEUU

Las alzas continuas de las tasas de interés de la Reserva Federal son la mejor forma de proteger la recuperación económica de Estados Unidos y mantener el crecimiento del empleo lo más fuerte posible, con una inflación bajo control, dijo el viernes el presidente de la Fed, Jerome Powell.



Las palabras del funcionario representaron un fuerte respaldo para el actual enfoque del banco central, solo días después de que el presidente Donald Trump criticara las subidas de tasas del organismo.



Powell utilizó un simposio anual de estudios económicos en la localidad de Jackson Hole para "explicar hoy por qué mis colegas y yo pensamos que este proceso gradual (...) sigue siendo apropiado".



"La economía está fuerte. La inflación está cerca de nuestro objetivo de 2% y la mayoría de las personas que desea un empleo lo encuentra (...) si continúa el fuerte crecimiento de los ingresos y el empleo, probablemente serán apropiados incrementos graduales adicionales del rango objetivo de la tasa de fondos federales".



Los comentarios de Powell no fueron una respuesta directa a las críticas de Trump de que no estaba "entusiasmado" con el aumento de las tasas de la Fed, ya que el presidente buscaba estimular el crecimiento económico.



Sin embargo, la conferencia de la Fed de Kansas City en esta localidad es uno de los eventos anuales de alto perfil del banco central, atrayendo la atención de los medios internacionales y un auditorio que incluye representantes de bancos centrales de otras naciones.



El tema de investigación de este año se centra en el cambio en la estructura de mercado y Powell usó ese tópico para detallar por qué los cambios en conceptos como el nivel de "pleno empleo" y la tasa de interés neutral justifican incrementos de tasas graduales.



Dijo que errores pasados de la Fed, como una estimación incorrecta del pleno empleo que permitió un despegue de la inflación en la década de 1970, implican que hoy el banco central no debería asumir sus estimaciones presentes de esas variables económicas como precisas.



La Fed "ha estado navegando entre las aguas poco profundas del sobrecalentamiento y el ajuste prematuro, con una visibilidad solo brumosa de lo que parecen ser guías de navegación cambiantes", dijo Powell.