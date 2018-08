Referentes económicos del massismo reclamaron al Gobierno un "giro de 180º"

Referentes económicos del massismo efectuaron fuertes críticas a la política económica del Gobierno y reclamaron cambios en el rumbo adoptado por el oficialismo, tras el informe publicado por INDEC que revela una caída del 6,7% en la actividad económica del país.



El diputado nacional Marco Lavagna sostuvo que "9 de los 15 sectores productivos mostraron números negativos, y entre ellos se destacan la industria, la construcción y el comercio, que representan 1 de cada 3 puestos de trabajo".



El integrante del equipo económico del Frente Renovador detalló que "hay suficiente evidencia de que el rumbo que se tomó no sirvió, y está a la vista que, para que los argentinos vivamos mejor, necesitamos un giro de 180º en nuestra economía".



Por su parte, José Ignacio De Mendiguren, diputado nacional y economista del FR, expresó: "Es la mayor baja desde 2009: la economía cae 6,7% en junio. Ya da negativo en el primer semestre (-0,6%). Cae el agro por sequía -31%, pero también la industria -7,5%, el comercio -8,4%. Pero el Gobierno insiste con sostener este modelo. ¿Por qué?".



En esta línea, Aldo Pignanelli, otro integrante del equipo económico de la fuerza que lidera Sergio Massa, explicó que "estamos atravesando un período difícil en lo económico, político y social" y profundizó que "este año lo tenemos perdido porque estamos a 4 meses de fin de año y la economía va a caer más del 1%. En Argentina hay un fenómeno desde 2012 que en año pares caemos y años impares crecemos, así que esperamos que el primer trimestre del año que viene se acabe la sequía, podemos tener crecimiento en la actividad agrícola y más inversiones en energía como en Vaca Muerta".



Asimismo, manifestó que "el problema de la inflación es estructural, empezó en 2008/2009 con la crisis internacional y nunca se pudo detener. Veníamos con promedio de 23/25 anual este año quizás esté arriba del 35%, sobre todo si agosto supera el 4%", y agregó que "tenemos que pensar en cambiar el modelo, con acuerdos de precios y salarios, para estabilizar variables macroeconómicas y volver a crecer".



Consultado sobre la implicancia del escándalo de los cuadernos en la economía, sostuvo: "Cuando vemos el último gráfico publicado por INDEC sobre actividad económica, desde abril venimos cayendo. El tema de los cuadernos apareció hace menos de un mes. Argentina es un país que atrae, pero noticias como estas espantan las inversiones".



Por último, Pignanelli relató: "Visité una pyme en Villa Adelina que tenía 150 obreros y ahora 80. Se reunieron con representantes del Gobierno quienes les dijeron que ellos creen en el libre comercio. Esto le está costando el trabajo a miles de familias, entonces lo que tenemos que resolver es de qué van a trabajar los argentinos. ¿Los protegemos o no? Si nos abrimos al mundo, hay que ver de qué manera, porque si no vienen capitales golondrina, festejamos cuando llegan y ¿qué pasa cuando se van?".